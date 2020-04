El reality que conduce Carina Zampini, en su séptima temporada, de “El gran premio de la cocina”, es a todas luces, quien mejor está ubicado en el rating. La actrizconductora se organizó con la productora de Diego Guebel para grabar los martes, miércoles y viernes (dos de esos días graban dos programas juntos), para no tener que salir todos los días de su casa. En ese sentido, diremos que la Zampini comparte la cuarentena con su hijo Manuel Arce (22), a quien le han ofrecido varias veces entrar al negocio de la televisión. En cuanto a los conflictos en el reality, son parte del juego.

***

De muy buen humor transcurre la cuarentena Graciela Alfano. Dice que no se siente sola ya que tiene a su perro Beni, al que levantó de la calle durante unas vacaciones en Mar del Plata y es su compañero ideal y saca a pasear dos veces al día. Le pidió a la persona que la asistía que se fuera a su casa, a un pueblito rural, y le deposita su correspondiente sueldo. Hace las compras por delivery, adelgazó tres kilos y coquetea desde el balcón con su vecino. Veremos ahora que bajaron las temperaturas si la relación crece o muere.

***

Si bien Guillermo Francella es de los pocos actores que tiene espaldas para sostener su vida y obra y la de toda su familia, lo cierto es que contaba con la filmación de la película “Granizo”, que iba a comenzar a rodar con Marcos Carnevale, y con la versión de “Casados con hijos”, en el Gran Rex, que pasó, sin certezas, a enero de 2021. De cara al rodaje, sin fecha aún. El actor, en edad de riesgo, se cuida sobremanera, y no sale de su casa, aunque se mantiene al tanto de los cambios en la industria, de la que es parte, con ansiedad esperando que vuelva a abrirse.

***

Tal como venimos informando, la situación de muchos actores/actrices es bien complicada en lo económico. Esa es una de las razones por las cuales se ha puesto de moda transmitir en vivo en Instagram, acordar con las marcas y tener presencia. Lo hace Carla Peterson, la número uno, que tiene 2.500.000 seguidores, a quienes les enseña cómo cocinar a las 9 AM, a las Trillizas de Oro, o Araceli González. Y es que la situación aprieta, teniendo en cuenta que al día de hoy no hay fecha de regreso, ni de grabaciones de las tantas ficciones interrumpidas, mucho menos del teatro. Complicado.

***

La emisora de Viacom sabe aprovechar las debilidades de su competidor, El Trece, que, dicho sea de paso, viene perdiendo audiencia tras la salida de “ Separadas”, y lo poco que le funcionan los informativos. Así, Telefé, a partir del lunes 20, arma su prime time con “Telefé noticias”, Santiago del Moro, que irá de lunes a viernes a las 22, con “Juntos podemos lograrlo” y a las 23.15 arrancarán con “30 años juntos”, cuyo primer capítulo del programa se va a definir horas después del cierre de las votaciones por las redes.

***

Tiene resto económico para aguantar todo el año sin facturar Fátima Florez y su marido Norberto, no obstante lo cual, con “los Instagram” que hace en los balcones cada noche, tiene buenos auspicios. La pareja terminó “Fátima es mágica”, en Mar del Plata, con mucho éxito y pudo juntar dinero porque, además el show, contaban con varios sponsors. El punto es que, no tiene gente a cargo, o sea, no paga sueldos, como sí lo hacen los dueños de sala, de modo que se banca perfecto este tiempo de aislamiento. Como es sabido, Norberto es persona de riesgo, de manera que no salen de su piso en la avenida Coronel Díaz y Libertador. Bueno, la llevan bien.

***

Una actriz que también quedó atrapada en la cuarentena es Laura Novoa, quien venía realizando “Si la cosa funciona”, en el Astros, con Pipo Luque, Carolina Papaleo, entre otros, y tuvo que levantar. Y justo le habían ofrecido una película con Juana Viale, que quedó en agua de borrajas. Lo que le salió bien es la mudanza, justo había comprado un inmueble en el barrio de Núñez, y había terminado de acomodar todo, y los cuartos de sus dos hijos (y del autor Mario Segade), cuando se decretó el aislamiento. Al menos ahora, es un problema menos. Que no es poco.

***

Quedó atrapada en la cuarentena argentina la autora Marta Betoldi, quien está trabajando para España desde hace meses. La guionista -que arrancó “Separadas”-, tenía pasaje para volver a Madrid, donde está contratada por Antena 3, justo cuando se cerraron las fronteras. Así, trabaja en modo home office, y con zoom para comunicarse con el showrunner de la serie y el autor que le da el giro español a los textos. Diremos que en la Madre Patria se sigue trabajando en los contenidos para lo que quede de 2020 y 2021. La idea de Betoldi es viajar en el verano de allí, pero hay que ver si se permite el ingreso en Europa.

***

Mientras espera la fecha prevista de septiembre para que se comience a grabar “Santa Evita”, el director Alejandro Maci trabaja en la edición del documental “María Luisa Bemberg”, la primera feminista del cine argentino. La producción es de Patagonik, y reúne cantidad de testimonios de destacadas figuras, como Graciela Borges, Susú Pecoraro, Imanol Arias, Lita Stantic, entre otros. Todos están ansiosos cuando muchos de la industria del cine están pensando en que se abrirá entre julio y agosto. Ojalá.

***

Curiosidades del rating: el lunes lo ganó Telefé en las tres franjas y el día, con 8.4 puntos de promedio, El Trece, 5.7, Canal 9, 3.2, América, 2.5, TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.6. Los diez programas más vistos: “Telefé noticias”, 10.9, “El muro infernal”, 10.3, “El noticiero de la gente”, 9.0, “Y tu quién eres?”, 8.9, “Elif”, 8.7, “Huérfanas”, 8.3, “Noticiero Trece”, 7.0, “Cortá x Lozano”, 6.8, “Huérfanas”, 6.8, y “Telenoche”, 6.3. La mayor audiencia en América, “Intrusos”, 3.2, en la TV Pública “Cine argentino”, 1.3, en Canal 9, “Bendita”, 5.0, y en Net TV “La promesa”, 0.8. En tanto, el especial de “Lo mejor de Pasapalabra”, 5.4, y entre los realities lideró “El gran premio de la cocina”, 6.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.