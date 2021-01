A mediados de febrero Carina Zampini comienza la temporada número 11 de “El gran premio de la cocina”, de las primeras producciones exitosas de Boxfish. La conductora tiene ofertas de otras productoras, pero elige quedarse con este formato con el que le fue bien. Ante la salida de “Mamushka” del Trece, el viernes 5 de febrero, por ahora va a mantener su horario, después de “Corte y confección famosos”, que irá en la previa de “El gran premio”. En tanto “100 argentinos dicen” , también de Boxfish, tendrá un reemplazo en la conducción, lo hará Monchi Balestra, quien ya condujo ese reality como titular hace casi diez años. El Trece no puede perder ese rating. Hacen bien.

***

Superada la cuarentena, Mica Viciconte y Fabián Cubero se encuentran instalados en una quinta de zona norte que alquilaron para estar cerca de las tres hijas de Nicole Neumann y el ex futbolista. Más allá de que ahora se fueron de vacaciones con la madre y el padre se comunica en forma constante. La Viciconte, quien estuvo con Pampita en México, se hizo dos hisopados. y ambos le dieron negativos, antes de volver a “Bienvenidos a bordo”. Va a estar con Guido Kaczka -que, hay que decirlo, ama los perros- el lunes, igual que la ex de Mariano Martínez, Camila Cavallo. La ex “Combate” factura más que una pyme en las redes.

***

Se arriesgó Benito Fernández y viajó ayer en el día, rumbo al desfile en el Faro de San Clemente, de varios diseñadores, Marcelo Senra, Claudio Cossano, Vero de la Canal (mandó un asistente), entre otros. Benito espera llegar para la grabación del primer programa (del aire) de “Corte y confección famosos” que llevará unas seis horas en Don Torcuato. Los doce participantes, tal como dijimos, tomaron breves nociones en la Escuela Argentina de la Moda, un mínimo para saber de qué se trata. Con la conducción de Andrea Politti y la canción original del programa que canta Valeria Lynch, en LaFlia ya encendieron el motor a 120. Tal como adelantamos, va después de “100 argentinos dicen” (a las 16). Hoja de ruta.

***

A Dios rogando. Luego de varias demoras producto de la pandemia se está trabajando vía Zoom con el director Rodrigo García Barcha (hijo de Gabo García Márquez) y Alejandro Maci en la reanudación de la serie “Santa Evita”. Está acordado con la productora Buena Vista comenzar a grabar en abril, mes en el que vendrían desde España Ernesto Alterio y Francesc Orella, en tanto ya se ocupa de su personaje, Evita, Natalia Oreiro, y Darío Grandinetti como el general y tres veces presidente Juan Domingo Perón. Se rodarán ocho episodios que se ocuparon de adaptar del libro de Tomás Eloy Martínez, Marcela Guerty y Pamela Rementería. El director Maci tiene con la producción local elegidas varias locaciones emblemáticas.

***

Con la posibilidad de que el gobierno dé un aforo del 50% en las salas teatrales, se nota más optimismo. Es el caso de Luis Brandoni en el Multiteatro con “El acompañamiento”, que va mejorando de a poco, pero sostenido. Consciente de que el público mayor no se va a animar al teatro hasta estar vacunado, Brandoni no tiene problemas con aplicarse la Sputnik V en cuanto le toque. Figura en la lista de los primeros por su edad. Por lo demás, tiene idea de pasar un par de días en un campo junto a su pareja de los últimos años.

***

El boom de los realities en el 2001 fue sin duda “Popstar” de donde surgió el grupo Bandana. Casi veinte años después, dos de sus integrantes, Lourdes Fernández y María Elizabeth “Lissa” Vera, siguen vigentes y trabajando en la música. Confi rmaron una gira que en principio las lleva a Carlos Paz, al teatro Luxor, el 11 de febrero, y el 12 van al Broadway de Rosario. Obvio, con los protocolos vigentes y cuidando de ellas y del público. Van con su nuevo hit, “Fuego”, y cantarán los viejos éxitos como “Guapas” y “Maldita noche”. Les permiten usar el nombre ofi cial de Bandana y eso signifi ca que tienen el respaldo expreso del sello multinacional que las catapultó a la fama.

***

El genial actor Antonio Gasalla se va a quedar solo los primeros 15 días de febrero cuando la mujer que lo atiende se tome sus vacaciones. El intérprete de tantos éxitos gloriosos le aseguró que va a arreglarse sin problemas, y mantiene su postura de no dejar que nadie se instale en su piso. Como es de suponer, el que tiene en venta, en el mismo edifi cio donde vive, no registra visitas de la inmobiliaria, parado como está el rubro. Gasalla se distrae regando las plantas, viendo sus programas viejos en “Volver” y saliendo a la farmacia, tarea que no delega en nadie. Y también, habrá que ver si se vacuna.

***

Curiosidades del rating: lo más llamativo del miércoles fue “Los Mammones”, que con Karina la Princesita obtuvo 3.2 puntos de promedio, la mayor audiencia en América. Los resultados de la jornada: Telefé, 7.5; El Trece, 6.0; Canal 9, 2.7; América, 1.7, y TV Pública y Net TV, 0.5. Lo más visto del día “Fuerza de mujer”, 10.7, y el segundo “Minuto para ganar”, 9.5, en competencia con “Bienvenidos a bordo”, 8.0; “Te doy la vida”, 5.6; “Mejor de noche”, 2.2; “Todo puede pasar”, 1.9; “Intratables”, 2.1; “Editando tele”, 0.9, y “La celebración”, 0.4. Antes, “100 argentinos dicen”, 6.7; “Cortá por Lozano”, 6.5; “Hay que ver”, 2.6, e “Intrusos”, 2.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.

***

El programa sobre moda, conducido por Andrea Politti, comienza el lunes 8 de febrero en la pantalla del Trece en su versión “famosos”. El reality esta vez contará con 12 participantes famosos que deberán demostrar toda su creatividad y su capacidad para aprender, evolucionar y adaptarse a las diferentes consignas. Para ello, cada concursante estará acompañado por un diseñador de indumentaria (un ex participante de los ciclos anteriores) y juntos competirán ante la mirada del jurado original de especialistas: las tres grandes fi guras de la moda Verónica De la Canal, Benito Fernández y Fabián Zitta. Mientras que Matilda Blanco seguirá desempeñándose como jefa de taller.

***

Darío Lopilato celebra los 40, aunque por su estructura física aparenta mucho menos. Sus hermanas, Luisana y Daniela, al igual que sus padres, siempre lo mimaron mucho y hoy, seguramente, recibirá hermosos mensajes y saludos virtuales de su familia cercana, amigos y familiares. Desde acá le deseamos que pase un día hermoso y esperamos que suba fotos a las redes sociales para compartir su alegría. Cuatro décadas no es nada...