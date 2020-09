Gran momento para Carina Zampini, tal cual fue diciendo esta sección toda la cuarentena, ya que es la conductora que más creció en estos tiempos. Así, como es de imaginar, tiene un cansancio acumulado importante, grabando dos programas diarios, mínimo, y sin contar los meses que se tuvo que vestir, peinar y maquillar sola por los contagios. A esta altura se empieza a hablar del nuevo contrato con la productora Boxfi sh, al menos hasta fi n del verano, y el tema es económico. Va a tener que negociar el aumento, complicado. Por otra parte, la actriz-conductora quiere tomarse una semana en su casa de Haedo, donde tiene pileta y podrá relajarse un poco. Lo necesita.

***

Todavía no los han pescado a Jimena Barón y al Tucu López ni en el departamento de Belgrano donde vive con su perro Elvis ni tampoco dentro del taller de carpintería en Villa Urquiza. Sí, en esa zona es justo donde los engancharon. Locutor de profesión, trabajó en la FM 100, Rock and pop, Telefé y con Maju Lozano en “Medios locos”, y se luce en “Sex Virtual”. Su performance se basa más en la voz que pone de seductor y las espectadoras se derriten. Si bien Muscari quisiera tenerla a la Barón, que incendiaría las siete plataformas que lo transmiten por 72 horas de corrido, no cree que le alcance con romper el alcancía. Por el cachet, claro.

***

Confi rmada la salida de “MasterChef Celebrity” para el lunes 5 de octubre, conducido por Santiago del Moro, ahora están cambiando de idea y tal vez vaya de lunes a jueves (no es seguro). Van a esperar al fi nal de “Jesús” el viernes 9 de octubre, y de ahí verán cómo manejan los capítulos del “MasterChef”, en el que están superconfi ados. Hasta hora llevan grabados once episodios en BoxFish, con detalles divertidos, como que el jurado de Donato di Santo, Germán Martitegui y Damián Betular se la agarró con el comediante Roberto Moldavsky, a quien lo matan porque se le pasaron las papas en una ensalada. Y Fede Bal, que mañana estará con Lozano, la jorobó con un huevo frito. Y hay más que contaremos, dosifi cando la información.

***

Con el cierre de las fronteras y sin pasaporte europeo, Griselda Siciliani no pudo viajar a participar del Festival de San Sebastián con la película “Sentimental”, que filmó con Cesc Gay. Hoy, teniendo en cuenta la diferencia horaria, hará un Zoom directo con San Sebastián para promocionar el filme. En cuanto a su presencia en el estreno en Madrid, no está claro si podrán estar volando las aerolíneas y si, en el caso de que viaje, tiene que hacer cuarentena obligatoria. Está muy complicado en la capital española con los rebrotes.

***

Tal y como anticipamos, el director Marcelo Piñeyro podrá decir “acción” el próximo lunes 5 de octubre en la locación realizada para terminar los capítulos de “ El reino”. Ya se pusieron de acuerdo por Zoom los actores Joaquín Furriel, Chino Darín, Diego Peretti, Peter Lanzani y Mercedes Morán, sobre cómo se van a manejar con el nuevo protocolo sanitario. Los van a hisopar cada tres días, y el catering será sellado y rociado con alcohol cada comida. El papel de Vera Spinetta, que hace de hija de la Morán, le van a juntar todas las escenas para que filme en un mes, o sea noviembre, cuando su bebé ya esté más crecidito. Una buena que comiencen las grabaciones. Produce K&S.

***

Muy agradecido con los bomberos quedó Damián de Santo, quien pudo salvar sus cabañas de Villa Giardino, que habían quedado a pocos metros del fuego. El actor, ya recuperado y acompañado por su mujer, Vanina, y sus dos hijos, sigue atento lo que sucede en la provincia y espera poder tener, mínimo, algún mes de turismo. Sucede que sus cabañas son “burbujas” en donde se pueden instalar las familias y mantener cero contacto físico, no como en un hotel. Por lo demás, su último trabajo fue como conductor de “Morfi”, en el 2018, luego de lo cual se volvió a Córdoba.

***

Impresionante es la cantidad de seguidores que tiene Lizy Tagliani en Instagram (5 millones), entre ellos, el Chueco Suar. Calmada tras el Covid y contenta con el festejo que le regaló su novio, Leo -quien, dicho sea de paso, atiende a las señoras de tercera edad del edificio de la calle Julián Álvarez en Barrio Norte-, no abandona sus estudios de abogacía. Este sábado es la invitada del Proyecto Suma salud mental para ayudar a la gente en la cuarentena. Lo hará por Instagram a las 18.30. En tanto, espera que en enero del 2021 se pueda volver con “Los bonobos” al Lola Membrives, el éxito que interrumpió la pandemia.

***

Parece haberse estabilizado el programa “Mujeres”, ya sin Flor de la V y la “Gunda” Fontán, quien tendrá que arreglar su tema contractual con LaFlia. Al bajarse Moria en el living ayer, Solita Silveyra suspendió su plan de ver a las nietas y cumplió su trabajo como jurado y recibiendo a Gladys La Bomba Tucumana. Poco a poco se va afirmando con un costado más reality y toques periodísticos en algunos temas. Lo peor ya pasó y ahora es probable que tengan mejor respuesta de la audiencia.

***

Se sostienen, aun perdiendo en la competencia directa con Juanita Viale, Gerardo Rozín y Jesica Cirio con “La peña de Morfi ”. Es uno de los programas mejor vendidos, tanto con los PNT como con la publicidad tradicional. Este domingo la producción, reducida por estos tiempos, logró a Soledad Pastorutti, Ráfaga y Cae. Irán por Zoom y mostrarán videos. Tal vez le sumen más sorpresas a un menú al que le falta un toque de pimienta.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del martes “Jesús”, 13.6 puntos de promedio; “ Bienvenidos a bordo”, 9.3; “Intratables”, 1.8; “Mejor de noche”, 1.6; “En terapia”, 1.0, y “El cartel”, 0.3. En el duelo, “Cantando 2.20”, 10.1; versus “Educando a Nina”, 10.0; “Animales sueltos”, 1.8; “Nada personal”, 1.2, y “Editando tele”, 0.6. A las 11, “Esto pasó: Alas rotas”, 3.7; “LAM”, 4.8, y “Avenida Brasil”, 6.2, mientras en América “Informados de todo”, 1.9, y “Qué mañana”, 3.0. Antes, “Las recetas de Morfi ”, 3.0; “Nosotros a la mañana”, 2.4, y “Buenos días América”, 2.1. El día se lo llevó Telefé, 9.8; El Trece, 7.0; Canal 9, 2.6; América, 2.2; TV Pública y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.