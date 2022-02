Hay llamadas para que Carina Zampini contemple ofertas de conducción tras su salida de "El gran premio de la cocina", que no habría sido en buenos términos. La conductora-actriz se dedicó estos dos meses a su madre y a su hijo Manuel, y por supuesto a su novio joven y poderoso. Eso indica que aún no está tomando decisiones laborales, más allá de que su contrato con la productora Boxfish finaliza el último día del mes de febrero. No tiene apuro la Zampini para volver a la televisión, y en cambio podría considerar hacer teatro. Todo esto puede cambiar si lo que le proponen la entusiasma. Boxfish (Guebel) se toma sus espacios, sobre todo cuando esta semana arranca con "Hotel de los famosos", y le levantaron "Match Game".

Se portó muy bien Pepe Cibrián Campoy con el productor Giuliano Bacchi, que apostó por la obra "Princesas" y no le fue bien. El ex Pepito fue quien tomó la decisión de levantar y de hecho el fin de semana pasado hizo "Marica" él solo en el escenario del Auditorio Belgrano. Tras el escándalo con Esme, la de apellido ilustre, y el Covid que le dio a Marta González (además de su fractura en la mano), la cosa ya estaba jugada. Así, ahora si llegan a acordar una gira la harán sin Esme, y con reemplazo. Pepito está pasando un buen momento.

El productor de "Mi mujer se llama Mauricio", con elenco que forman Pablo Rago, Adriana Brodsky, Huevo Müller, Gonzalo Urtizberea, Matías Alé e Iliana Calabró, pese a que perderá bastante dinero con la temporada en Carlos Paz, saldrá de gira. Sólo el alquiler de viviendas en las sierras le costó una fortuna para una media, con suerte, de 150 espectadores por función. Claro que hay varios que fueron a fijo sabiendo de los vaivenes de estos tiempos en lo económico. Al parecer, salir de gira es la manera -sacrificada- de garantizar unos ingresos acordes. Saldrían en abril.

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo en los 6 canales abiertos, "MasterChef Celebrity 3", 13.5 puntos de promedio, y destacaron en TV Pública "L-Gante en Tecnópolis", 2.5; Canal 9 con "Vivo con vos", 2.3; América tuvo a "Emparejados", 1.4, y Net TV "Lo mejor de como todo", 0.5. Segundo en la jornada; Marley y su "Por el mundo", 8.1, que compitió con "100 argentinos dicen", 4.5, y "La noche de la V", 1.3. El prime time se lo adjudicó cómodo Telefé, 9.3; El Trece, 4.3; TV Pública, 2.2; Canal 9, 1.6; América, 1.2, y Net TV, 0.2. En tanto, la película "Loco por Mary" rindió muy bien y obtuvo 6.4, duplicando a "Cine Shampoo", 3.1; "La final de TC", 2.3; "La cocina de los Calamaro", 1.9, y "Recreo", 1.0. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.