Tras su final del contrato con Boxfish (a fin de febrero), ya son varios los llamados para convocar a Carina Zampini, en calidad de conductora. La también actriz, que se despidió después de 17 temporadas de “El gran premio de la cocina” en El Trece, podría ser protagonista de un regreso con gloria a la emisora líder. Liberada, habría que recordar que no quedaron tan bien las cosas en El Trece más allá de que la Zampini jamás abriría la boca sobre sus vínculos laborales. Así, tampoco se expresó en público del adiós de su ex compañero en “La Peña”, Gerardo Rozín, como si lo hicieron otras conductoras con las que compartió programa. En cuanto a su vida afectiva, sigue con el empresario al que no califica de pareja y compartiendo con su hijo, Manuel, el éxito que tiene en las redes. Mucho más abierto con sus seguidores que su famosa mamá. ¿Lo veremos en pantalla?

***

Altas expectativas con el estreno del jueves que viene de “Competencia ofi cial” que dirigieron Gastón Duprat y Mariano Cohn, y que tiene a las estrellas Antonio Banderas y Penélope Cruz y a Oscar Martínez como protagonistas. La dupla almodovariana no puede viajar porque tienen otros compromisos laborales en España y nuestro Oscar Martínez estaría a punto de comenzar una serie. Ya estrenada en la Madre Patria, las críticas la trataron bien con un máximo de 4 estrellas sobre 5. En tanto, Cohn y Duprat empiezan a mediados de abril a trabajar para Star Plus la serie “Nada”.

***

Ayer volvió de Carlos Paz, donde estaba haciendo la comedia “MI mujer se llama Mauricio”, Pablo Rago, urgido porque comienza a rodar la película “Los conspiradores” con Guillermo Francella. Tal como adelantó esta sección, el director Mariano Zaidelis le pone fichas a esta dupla que estuvo en la “oscarizada” “El secreto de sus ojos”. Es más, el guion es de Emanuel Díaz (“¿Qué hacemos con Walter?”), coautor de guiones de Juan José Campanella, y figuran Andrea Frigerio, Alberto Ajaka y Carlos Portaluppi. Rago dijo que “no” a la obra “Closer” (lo había llamado Fiorillo) por esta película y por la propuesta de ficción de una emisora. El personaje de Rago lo hará Gonzalo Valenzuela, quien vendrá desde Chile.

***

Grandes refacciones para “modernizar” su piso de la calle Rodríguez Peña en Recoleta está realizando Solita Silveyra, quien cambió todos los muebles antiguos y el color de las paredes, ahora es todo blanco. Y la ropa, casi nueva, que ya no usa se la entrega a Kelly (ex Juan), su asistente de toda la vida, quien hace ferias en su barrio, y las lleva a una iglesia. La actriz, quien sigue con el éxito de “Dos locas de remate” junto a Vero Llinás, empieza la gira el 1º de abril en Córdoba. Se despiden del Atlas, del doctor Julio Gallo, el último domingo de este mes, el 27.

***

Curiosidades del rating: los programas más vistos de cada canal el sábado fueron “Pasapalabra famosos”, 7.3 puntos de promedio; “Cine 13”, 6.2; “Implacables”, 2.9; “Secretos verdaderos”, 2.4; “TVP Internacional”, 0.8, y “Lo mejor de editando tele”, 0,3. Segundo en la jornada “Por el mundo”, 7.0, y luego sobre el fi nal el “nuevo” “Resto del mundo”, 3.9, venció a “Gravedad Zero”, 3.3, además de competir unos minutos (que ganó) con “Más ruta por favor”, 4.2. La primera mañana -de 12 a 16- se la llevó Telefé por 8 décimas; “Los Simpson”, 5.4, y el prime time en competencia con El Trece lo ganó con 6.8, y 9 décimas a su favor. En la TV Pública la película “Las buenas intenciones”, con Javier Drolas, Amanda y Carmela Minujín, Juan Minujín y Jazmín Stuart, 0.5, en el marco de la semana de la mujer. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.