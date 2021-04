En El Trece, aislados desde el viernes y suspendidas las grabaciones de “El gran premio de la cocina” que conduce Carina Zampini, quien vale recordarlo ya pasó por el Covid. Pero aun así todo el equipo, Christian Petersen, Mauricio Asta y los técnicos será hisopados. Sucede que el director dio positivo y a manera de precaución se decidió que todos se guarden. Van por la temporada número 11 y en junio arrancan la 12 de este programa, el primero exitoso de Boxfish, muy valorado por los capos de la emisora. Hacen bien.

* * *

Con la balada del regreso que se cantó ayer en la gala conducida por Del Moro, Sol Pérez, Daniel Aráoz y Juanse volvieron a “MasterChef Celebrity” aunque nadie juraría cuánto van a durar. Esta noche con la ganadora de la primera edición, Claudia Villafañe, como jurado invitado, el desafío va entre la primera y la segunda tanda de concursantes. Así, Belu Lucius compite contra Alex Caniggia, el Mono de Kapanga versus Andrea Rincón (picante el duelo), Patricia Sosa se enfrenta a Sol y Leticia Siciliani va por la corona de Daniel Aráoz. Es el programa número 46 de esta nueva edición, y todavía no existe un favorito que mate. En tanto, y gracias a las semanas que tienen grabadas, la productora Boxfi sh tiene resto para cubrir el aire, mientras el sábado se realizaron los hisopados correspondientes. Y se aisló al jurado, por los casos de Covid de sus productores.

* * *

Tal como anticipó esta sección, Celeste Cid se prepara ya que se sigue avanzando en la serie “La boda de tus sueños”, idea de Bárbara Diez, la ex esposa del jefe de gobierno porteño, que produce la ex Fox -ahora Star y socia de Disney-. La gran novedad es que el actor chileno Gonzalo Valenzuela (ex de Juanita y padre de sus hijos Alí y Silvestre) será la apuesta fuerte a esa pareja. Celeste será Malena y Gonzalo, Marcos. Se confi rman a Leticia Siciliani -Cali en la fi cción-, Marcos Montes es Ray, Matías Recalt, y Guillermo Pfening con personaje especial. Igual que en las otras series, las de Adrián Suar-Bermúdez y Andrés Parra, “Los protectores”, y “Sesiones” que dirigió Ana Katz con Carla Peterson, Benjamín Vicuña y China Suárez, entre otros, habrá muchas participaciones especiales. Dirige Daniel Barone. Fecha de inicio: mayo (fi nales).

* * *

El Covid sigue atacando mucho a nuestros artistas. En “Corte y confección”, luego del positivo de Miriam Lanzoni y María Fernanda Callejón, se dio el tercero con Verónica de la Canal (que ya tiene a su papá internado en Pilar con Covid). La producción reemplazó al jurado por ser todos contacto estrecho de Verónica, se fue Jimena Cirulnik y se sumó Valeria Archimó. Como es de imaginar, todes cruzan los dedos ante esta situación, y Andrea Politti da gracias al cielo de no haberse contagiado. Pero se sigue. Esa es la batalla.

* * *

Luego de que los fotografiaran juntos, Hernán Drago y Celeste Muriega no confi rman ni desmienten el romance, pero las pruebas son cada vez más evidentes. Este martes graban “Bienvenidos a bordo”, en donde Guido suele hacerles chistes sobre su oculto amor, programa que se verá el miércoles que viene. Drago se emocionó con la carta que le escribieron sus hijos Luka y Lola, que Kaczka leyó al aire, con quienes convive a pesar de estar separado de la mamá. La producción la tiene complicada al tener enfrente a “Doctor Milagro”, la “bomba” turca de Telefé. Eso sí, la pelea bien y es el rating más alto del Trece.

* * *

Se terminaron de grabar en Uruguay dos de las series que estaban allí: “Iosi, el espía arrepentido”, que seguirá grabando en CABA, y “Porno y helado”, en tanto iniciarían la segunda temporada de “El presidente”. Dirigida por Armando Bo (nieto), y producida por el gigante Amazon, un actor uruguayo será el protagonista. En la Argentina hubo varios intérpretes, como el Turco Naim, marido desde hace una década de Emilia Attías, y papá de Gina, que no aceptaron por los escasos cachets que ofrecen. ¡Y son re-multi!

* * *

Ayer, como casi todos los domingos, sobre todo ahora que está con las dos dosis de la Sputnik, Mirtha dio su tradicional té en su piso de avenida Del Libertador. Su mano derecha Elvira se ocupa de que nada falte en la mesa en que se reúnen Gino Bogani, Héctor Vidal Rivas, María Teresa, Susana Arreta, y Veroutis, jefe de prensa de Martín Bossi. Si se pudieran transmitir, esas charlas tendrían más de 15 puntos de rating porque la diva estrella de la televisión se relaja y dice lo que piensa. Sus dulces favoritos lo encabezan la torta de coco, las bombas con crema pastelera y el arrollado de dulce de leche. Hay también sándwiches de miga de distintos fi ambres. El detalle es que Mirtha toma té verde. Una reina que está pensando en volver.

* * *

En virtud de las restricciones sanitarias, Telefé quiere organizar un Zoom con el protagonista de “Doctor Milagro”, el actor turco Taner Olmez, de 34 años y recibido en el Conservatorio Estatal de Estambul. La gente de prensa de la emisora se comunicó y el intérprete, exitosísimo en el mundo, se disculpó ya que tiene a sus padres atravesando el Covid. Acompañado por su mujer, la también actriz Ece Esmioglu, está muy preocupado por la situación familiar que comparte con sus hermanos. Es obvio que por un buen tiempo es imposible viajar, pero en Telefé lo van a esperar para hacer las entrevistas. Es el éxito indiscutido.

* * *

Va a dar mucho que hablar la imitación de Fátima Florez de la ex ministra Pro de seguridad Patricia Bullrich. Por cuestiones sanitarias se va grabando de a uno a los participantes de “Politichef”. Fátima lo hizo de Cristina y el viernes le tocó Pato. También José María Listorti imitó al actual de Seguridad Sergio Berni, entre los que fueron armando. En cuanto a la Florez, están a la fi rma del contrato que LaFlia quería por todo el año -como informamospero Norberto (el marido) en principio arregló por tres meses, con participación tanto en “La Academia” como en “Politichef” interactuando con Marcelo al aire.

* * *

Curiosidades del rating. Los promedios del sábado: Telefé, 7.3 puntos de promedio; El Trece, 5.5; América, 2.0; Canal 9, 1.1; Tv Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Lo más visto de cada canal, primero lo máximo del día: “PH (Podemos hablar)”, 10.1; En El Trece, Juanita Viale, 7.6; América, “América noticias”, 2.2; Canal 9, “Implacables”, 1.5; TV Pública, “El hijo de la novia”, 1.2, y en Net TV, “Lo mejor de Como todo”, 0.7. Destacó en el fi nal “Resto del mundo”, 4.7, ganador en su franja, mientras “One fi ve”, 3.5; “ Lo mejor de Intrusos”, 0.9; “El festival del bien”, 0.6; Jaime Bayly, 0.2, y “En estéreo”, 0.1. Es para señalar que América recuperó el tercer lugar dejando a Canal 9 en cuarto y por buena diferencia. En tanto en Telefé les resultó buenísimo programar “Pasapalabra famosos” en la previa de “PH”; rindió 9 puntos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.