La figura del Trece Carina Zampini fue otra de las convocadas para el futuro “ Bailando 2020”, aún sin certezas de si la salida podrá ser en julio y si la actrizconductora estará en la pista. En tanto, y luego de la salida de Mariana Genesio, le siguió la de Flor Peña como jurado del “ Bailando 2020”, y no sería la única figura en bajarse. La Peña habló con Marcelo Tinelli y tuvo un diálogo amable y cariñoso en donde le explicó que no estaba con el ánimo festivo que precisa el programa al haber perdido a su papá hace muy poco. El conductor le respondió que la entendía, que estaba todo bien y quedaron en buenos términos. Vale decir que la productora no tiene deuda alguna con la ahora ex jurado, ya que sus honorarios del año pasado los cobró en tiempo y forma.

***

Estos son tiempos en que hay que demostrar fortaleza como lo está haciendo Adrián Suar, preocupado y ocupado en resolver todos los temas económicos de los meses que lleva la cuarentena, y pensando en una apertura en septiembre. Más allá de que la mayoría de Pol-ka es del Grupo Clarín, ya está puesta en venta su mansión de José Ignacio en Punta del Este, para no dejar que se caiga la productora, que será muy útil en cuanto se pueda trabajar. En relación al teatro El Nacional, en sociedad con Diego Romay y Nacho Laviaguerre, ayer hubo reunión por Zoom con los empresarios teatrales buscando la estrategia justa para abrir las salas.

***

A pesar de que las críticas no ensalzaron demasiado a “La corazonada”, Netflix ya está pidiendo fechas libres de la agenda de 2021 de Luisana Lopilato para hacer la tercera película de la saga de su personaje Pipa. La primera fue “Perdida” y luego la que acaba de estrenarse junto a Joaquín Furriel y con libro de Florencia Etcheves, que ya estaría escribiendo un tercer guión. La actriz, quien ya está comprometida para el verano 2021 con “Casados con hijos”, está evaluando con su marido Michael Bublé y combinando ambas agendas para ver si podrá filmar en abril del año que viene en Buenos Aires. Como es de imaginar, lo va a estudiar bien.

***

Ya instalada en Madrid, cumpliendo con la cuarentena de 14 días que impone el gobierno español, Lali Espósito se quedará varios meses fuera de la Argentina. Es más, incluso espera que su novio viaje en septiembre, cuando se abran los vuelos, y así no generar polémica (como pasó con ella). La actriz- cantante seguirá rodando “Sky rojo”, pero fue convocada por “La peña de Morfi” para que este domingo haga un show vía Skype de baile con Jesica Cirio y cuente sus intimidades con Gerardo Rozín.

***

La gran sorpresa para Marley este domingo es que va a festejar su cumpleaños en la casa de Humberto Tortonese junto con la Negra Vernaci, tendrá los mensajes de muchos famosos que han compartido sus viajes en “Por el mundo”. Susana le mandó un audio muy cariñoso, Cris Morena, China Suárez y Benjamín Vicuña, Wanda Nara, y buscaban a Lali Espósito, entre otros. Vuelve con el barbijo y el metro este domingo a las 21, y seguirá en el aire mientras el rating acompañe. Esta vez, Mirko se queda en su casa.

***

Buenos invitados tendrá Andy Kusnetzoff en “PH (Podemos hablar)” este sábado, al menos con el humor del comediante Roberto Moldavsky que le garantiza un “piso” alto de audiencia. Están sumando invitados y hasta ahora confirmados con Moldavsky van Germán Paoloski y Flor Torrente. Graba el viernes y veremos a quién sientan.

***

Esta sección puede confi rmar que la primera temporada de “Maradona. Sueño bendito” tendrá en Telefé su segunda pantalla, y la primera por supuesto es Amazon. Diremos que vienen atrasados en la posproducción de los diez episodios -por la pandemia-, y si bien iba a ser emitida en octubre, aún no tienen fecha nueva, que debe decidir el gigante del streaming. Por otro lado, la segunda temporada está teniendo problemas con los sindicatos para comenzar a grabar, y es probable que pase a enero de 2021, cuando Amazon diga que es el momento de arrancarla.

***

Trabajan muy bien juntos Carolina Papaleo y Julián Weich para “Vivo para vos”, que va en el prime time de Canal 9, el sábado y domingo. El conductor, padre de cuatro hijos, está pasando la cuarentena con su actual pareja, que no suele acompañarlo a la emisora, aunque mira y critica como corresponde. Este sábado en el menú que arma la producción del programa que, al parecer, funciona bien en el conurbano, decíamos, tendrá al Paz Martínez, cantante y autor de “Una voz en el teléfono”, la emblemática tira que protagonizó la Papaleo con Raúl Taibo. Y también tendrán por Skype, como suele pasar en estos tiempos, a Nacha Guevara, otra de las ex jurados del “ Bailando”.

***

Un buen programa como “Padres e hijos”, que arrancó en la gerencia del PRO en la TV Pública conducido por el actor Peto Menahem, se renovó con la actual gestión. Se trata de una coproducción y va cumpliendo su tercera temporada. En tanto, todavía no se sabe qué pasará con la obra que venía haciendo Menahem con Campi, Lizy Tagliani y Osqui Guzmán, “Los bonobos”, porque no hay fecha cierta de regreso a los teatros, y si se limita mucho el aforo, para los productores no cierran los números. Muy complicado.

***

Curiosidades del rating: el martes lo ganó Telefé, 9.1 puntos de promedio; El Trece, 6,3; Canal 9, 2.6; América, 2.2; Net TV, 0.5, y TV Pública, 0.4. Lo más visto: “Jesús”, 11.9; “Bienvenidos a bordo”, 7.7; “Intratables”, 2.5; “Mejor de noche”, 1.9, y “En terapia”, 0.8. Los informativos de las 19/20: “Telefé noticias”, 10.6; “Telenoche”, 6.6; “Telenueve central”, 3.9; “América noticias”, 2.0, y “TV Pública noticias”, 0.4. Bajó “Mamushka”, de la productora Mandarina (Chihade y Cella), a 5.5, frente a “Huérfanas” (termina hoy), 11.3, y “Elif”, 10.0. Entre los magazines sigue liderando “Cortá por Lozano”, 8.1; “Intrusos”, 2.5; “Confrontados” y “Todas las tardes”, 2.2; “Hay que ver”, 2.1, y por último “Fantino a la tarde”, 2.0. Sobre el fi nal, “Educando a Nina”, 7.0, versus “Las mil y una noches”, 6.0, y “Animales sueltos”, 2.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.