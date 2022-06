Mientras continúa con las reuniones en la productora que la contrató, Carina Zampini no tiene aún un formato y canal que le cierre. Y por supuesto que la llaman de dos emisoras permanentemente, pero no es por ahí. La actriz conductora, muy cultora del perfil bajo, está evaluando la invitación de un amigo que vive en Barcelona. La idea es irse unos días a vivir el verano europeo, de manera que si bien ya sacó las valijas para armar, todavía duda con el pasaje. Es que en económica, temporada alta como es ahora, cuesta más de 3.000 dólares. ¡Es un número!

* * *

Los hermanos Caniggia, en rigor Alex y Charlotte, son muy unidos, aunque ella odia trabajar y Alex con “El hotel de los famosos” hizo todo lo que había que hacer para quedarse. Lógico que los diez millones de pesos, aunque hay un 30% de impuestos, son un gran atractivo para el chico que está planificando irse a Italia y España para pasear un poco con su representante que está allá. Y se le uniría Charlotte. El punto es que tal vez tiene que quedarse hasta el final del reality , de manera que con Melody sólo podría irse en agosto. Cabe recordar que Alex se quiere candidatear para entrar al de España cuando se haga. Están en eso. Boxfish trabaja sobre ello.

.

* * *

Feliz está Lali Espósito con la preparación de los dos shows en el Luna Park (mañana jueves y el viernes), para los que invitó a todos los integrantes del jurado de “La Voz Argentina”, a los co-coaches y a la producción. Una de las sorpresas es que va a lanzar su último videoclip con el nuevo tema grabado con Leonardo Sbaraglia y Verónica Llinás (en días que quedó en Baires de la gira). Y quien va seguro es Marley, gran amigo de Lali, lo más probable, con Mirko y sus productores. Mau y Ricky están viendo si llegan y la Sole le prometió que hará todo lo posible para estar. El punto es si va a estar Palito Ortega, co-coach del reality y toda una institución en el mundo de la música.

* * *

Feliz de la vida China Suárez, quien dejó a Rufina con su papá Nico Cabré y a los dos más pequeños con Vicuña, y se fue a México, al hotel más fantástico, el Xcaret de Playa del Carmen, con su pareja actual Rusherking. Tal como venimos informando, todavía no firmó con Marcelo Tinelli para “Canta conmigo ahora”, aunque continúan las negociaciones con sus apoderados. Días de amor y de copas en México para la China, quien de aceptar se sumará a los que ya firmaron -o acordaron-: Puma Rodríguez y Cristian Castro. Más Coti, Cande, Morelo, Fátima, y las sorpresas. Pero el cachet no se cerró.

* * *

Una de las competencias fuertes entre Telefé y El Trece es la de “Cortá por Lozano” y “Los 8 escalones”. O sea que la producción trabaja fuerte con Lozano; así, esta tarde tienen a Daniel Aráoz y sus dos hijos; el mayor, Pedro, que tiene 22, es quien le lleva la agenda y lo contiene, cosa que es difícil. Y mañana Vero recibe a Cachete Sierra, quien ahí en el sillón suele contar intimidades, y Mery del Cerro. Irá la pareja de “La verdad” después del gran evento de anoche en el Politeama.

* * *

Llamaron la atención en Florida y Lavalle Darío Barassi y Justina Bustos, quienes estuvieron grabando imágenes para “Argentina, tierra de amor y venganza 2”, recreando como si fuera Mar del Plata. Y es que el personaje de la rubia vedette, Ana, nieta de la Polaca que hizo China Suárez, es oriunda de La Feliz y viene a la Capital a romperla. Barassi, por su parte, hace un capocómico, que es hermano del dueño del teatro, Horacio (Juan Gil Navarro). Avanzan los ‘80 a buena velocidad, cuya fecha de salida sería agosto.

* * *

Este viernes vuelve Mariana Genesio Peña con las funciones de “Clímax” en el Multiescena, en tanto espera tranqui la salida de la serie que grabó con Lali Espósito. Se trata de “El fin del amor” que produjo Lali y acompañó Erica Halvorsen para el gigante Amazon. Tuvieron participaciones de Vero Llinás y Vera Spinetta, entre otros. La Genesio Peña es amante de la ópera y suele ir al Colón, acompañada por su amigo Juan Ignacio Pagliere, un actor y comerciante que fabrica en Bali (Indonesia).

* * *

Como anticipara esta sección, Star Plus acaba de confirmar la salida de la serie “Santa Evita”, con Darío Grandinetti y Natalia Oreiro, para el 26 de julio (día de la muerte de Eva Duarte). El director local Alejandro Maci se encuentra en Toledo, España, ya que “Santa Evita” abre Conecta y luego va al festival de series en Francia. En París se encontrará con las guionistas Marcela Guerty y Pamela Rementería, y todavía ninguno decidió si viaja a Los Ángeles al lanzamiento mundial. Son 7 capítulos basados en la novela de Tomás Eloy Martínez y un octavo detrás de escena. La Oreiro cambió su look al rubio con gran parecido a Evita y el director-productor colombiano Rodrigo García Bacha trabajó codo a codo con actores/actrices (120 en total + 1.500 extras) y Maci. La música es de Federico Jusid (hijo de Luisina Brando y Juan José Jusid) y el vestuario tiene piezas originales diseñadas para la serie.

* * *

Joven actor de familia de doble apellido, estrella de Disney y que también ha hecho algo en serie para adultos, no estaría siendo muy fiel a su actual novia con quien convive. El chico, bombonazo de 1,80, destaca en los sets de grabación porque es “muy pirata”. Cuentan testigos de sus sucesivos “ataques” que lo califican como “súper picaflor”. No diremos el nombre porque no corresponde, sólo que sepa que hay alguien más que sabe lo que hace cuando graba o hace las funciones de teatro. Detallecito.

* * *

Curiosidades del rating: el prime time del lunes, Telefé, 12.7 puntos de promedio; El Trece, 9.0; América, 2.7; Canal 9, 2.1; Net TV, 0.5, y TV Pública, 0.4. En cuanto a lo más visto de cada canal, “La Voz”, 16,2; “El hotel de los famosos”, 11.4; “LAM” y “Bendita”, 3.5; “Cocineros argentinos”, 1.7; “El señor de los cielos”, 0.6. Los duelos matutinos: “A la Barbarossa”, 3.7, vs. “Nosotros a la mañana”, 3.1, y “Ariel en su salsa”, 7.4, vs. “Socios del espectáculo”, 4.4. El total de cable de noticias con el discurso de Cristina sumó 9.3 puntos de promedio. Y en la TV abierta “Telefé noticias” obtuvo 11.1, le sacó 3.9 puntos a “Telenoche”. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.