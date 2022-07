Luego de grabar el primer programa (el del lunes próximo) de “ Canta conmigo ahora”, Marcelo Tinelli y sus productores quedaron encantados. El jurado de 100 deslumbró y el formato se va “tinellizando”, en la ética y estética de trabajo, en tanto el martes a las 15 grababan el episodio que se verá el martes 26 y horas más tarde el del miércoles 27. Contentos con El Bahiano, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Cristian Castro, Tirri, Manuel Wirtz, el Jazán (arrasa), Locho Loccisano, entre otros. Tal como anticipamos, Marcelo Tinelli, de cara al número de rating que obtenga, podría tener una segunda temporada. Van por ahí.

***

A pesar de la doble desmentida del Puma Rodríguez, acerca de sus presuntos dichos sobre la salud de Julio Iglesias, todos los noticieros españoles se hacen eco del tema. El Puma, ahora grabando con Marcelo Tinelli “ Canta conmigo ahora”, primero negó en palabras, y después grabó un autovideo diciendo que Julio estaba fantástico y que en noviembre iba a comenzar su gira internacional. Pero nadie le cree y todos están hablando de la desmejorada salud de Iglesias y que desde hace tiempo precisaría acompañante para moverse. Aseguran en Antena 3, “Espejo público”, que Julio Iglesias viene anunciando una gira que nunca se lleva a cabo. Si alguien le pregunta al cantante venezolano, aquí y ahora, habrá que ver si da una tercera versión del tema.

.

***

El éxito de “Dos locas de remate”, con Solita Silveyra y Verónica Llinás, se mantiene allá arriba, y luego de superar la horrible situación que les tocó vivir en Mendoza, los próximos diez días se presenta en el norte de nuestro país. Una gira, aunque no lo parezca por el suceso, es bien cansadora, y están girando las dos actrices desde abril. La Llinás ya tiene planes para octubre, cuando va a rodar con Darío Barassi, Radagast y César Bordón, dirigidos por Corina Fiorillo, la sitcom de Hernán Casciari “Canelones”. Por su lado, la Silveyra viene programando sus vacaciones hace tiempo, y es lo que hará con plan que ya tiene resuelto.

* * *

Con todas las actividades que sumó Natalia Oreiro, que está en Telefé, en “La Voz Uruguay” y en plataforma, están planificando en Star+ la promoción de “Santa Evita”. Se confirma que la semana que viene se realizará el gran evento de lanzamiento en CABA, para lo cual están terminando la lista de invitaciones. Dirigida por Alejandro Maci y producida por Rodrigo García, podrán estar Diego Velázquez, Guillermo Arengo, Diego Cremonesi, Camila Mateos (que hace Evita chica) y María Canale como parte de un gran elenco. Y por supuesto, la Oreiro en el desafío más grande de su carrera.

***

Tras bautizar a su segunda hija, Julia, que tuvo con el ex gobernador de Salta donde viven, Isabel Macedo vendrá a Buenos Aires, por primera vez con Belinda y la bebita. La actriz siempre mantuvo su vivienda en San Isidro, y algún tiempo se la cuida su madre, de manera que será un reencuentro con su vida anterior. Tiene idea de ver algunos espectáculos infantiles, entre ellos el de Nick Jr. Live. Una buena oportunidad para ver a sus colegas y amigos, quienes también verán el show con sus pequeños. Así es la vida en las vacaciones de los peques.

***

Se siguen moviendo bastante en programación de Telefé, ya que a partir de septiembre sumarán al Pelado López, quien conducirá programa de juegos antes de Iván de Pineda y su “Pasapalabra” y Andy y su “PH”. El conductor, cuyo último trabajo fue en América, vive con su mujer en Palermo y es vecino de Nico Occhiato, ex de Flor Vigna, con quien llevan adelante “El último pasajero”. Tienen buena onda, el Pelado y Occhiato y suelen compartir tragos. Dicho esto, contamos que es probable que “El último pasajero” sume nuevos programas, ya que con los auspicios de turismo y el número de rating les está yendo muy bien. En Telefé-Paramount, muy conformes.

***

Relajado y simpático encontramos a Julio Chávez caminando en Palermo Soho, más fl aco y con campera negra. El actor sigue con sus clases de teatro, que ama, y tiene larga lista de espera de gente que quiere aprender con él en su estudio. También le da los últimos toques a la película que rodó con Marilú Marini (la va a romper), “Cuando la miro”, y el 5 de agosto repone “Yo soy mi propia mujer”, exitazo en su momento y que le valiera todos los premios. Lo hará en el Metropolitan con producción de Rimas y Kompell.

***

Buen momento de Romina Richi, quien tendrá en la sala Gaumont hasta hoy su documental acerca de Alfredo Arias, “Fanfarrias”, que obtuvo alto reconocimiento e iría a la sala Lugones. Se calcula en septiembre cuando se realice el homenaje a Arias. Además, acaba de instalar una productora audiovisual y el 5 de agosto estrena en La Plaza la obra de Normal Briski “No te vayas con amor o sin él” que protagoniza su amiga Leonora Balcarce. Aún sigue en “Sex” de jueves a domingo y los sábados hace tres funciones. Energía importante para bancar todo, e incluir su vida con Tomás, con quien convive en piso de la avenida Alvear. Y sus tres hijas de distintas edades. Puede con todo.

***

El próximo domingo Betiana Blum cumple 83 años y lo va a celebrar en un escenario neuquino, en Plottier, actuando la obra “La pipa de la paz” con Sergio Surraco. Agotó la primera y la segunda función a las 22 está casi. Al finalizar, el productor Guillermo Fedorco le va a festejar el cumple en su casa. La actriz está en plena gira por el Sur, donde tuvo un inconveniente en Puerto Madryn ya que en virtud de la cantidad de nieve acumulada no pudieron seguir en el motor home, de manera que se tomó un avión a Trelew. Les va muy bien, según nos cuentan, con las funciones y la recaudación es más que interesante, si no, no haría ese sacrificio. Vuelve el lunes estrenando sus 83 en avión.

***

Curiosidades del rating: el prime time del lunes, Telefé, 12.8 puntos de promedio; El Trece, 9.6; Canal 9, 3.1; América, 2.3; Net TV, 0.4; TV Pública, 0.3; Bravo TV, 0.2. Lo más visto de cada canal, “La Voz Argentina”,16.0; “Los 8 escalones”, 10.8; “Bendita”, 5.0; “LAM”, 2.9; “Cocineros argentinos”, 0.9; “El señor de los cielos”, 0.5, y “Las Bravas”, 0.3. Luego, “Susana, invitada de honor”, 12.3; “La hora exacta”, 1.8, y “LPA”, 1.7, y a la mañana cabeza a cabeza “A la Barbarossa”, 3.9, versus “Nosotros a la mañana”, 3.7. Telefé resultó ganador del día con un promedio de 9.6, y un share de 42,5%. Detalle no menor: la suma de los canales de cable de noticias en el horario más caliente, 10.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.