Esta semana se define en El Trece el destino de Mariana Fabbiani. Los números de rating son malos, y no pueden mantener su flamante “Lo de Mariana”, pese a que ayer mejoró con apenas 4 puntos, pero Flor Peña en Telefé le gana siempre. Es así que le van a buscar la vuelta desde arriba para sumarle juegos, cambios, lo que fuera para que mejore. Si eso no sucede, la productora Mandarina quedará en libertad de probar algo nuevo. Como es de imaginar, y más allá del formato mal realizado, lo cierto es que Mariana viene complicada desde “Mamushka”, programa que nunca lograron instalar. En días se viene la más pura verdad.

La movida de Amazon para ir promocionando “Maradona. Sueño bendito” ya viene desde que comenzaron en México y España, pero más en marzo. Por esos días vinieron a Capital Federal desde Estados Unidos y México varios productores que armaron una superproducción que se monitoreó desde Miami e hicieron plan de varias entrevistas con los protagonistas. Hisopados -antes y después- y con todas las medidas sanitarias, rodaron con Julieta Cardinali, Peter Lanzani, Nicolás Goldsmith, Leonardo Sbaraglia, Jean Pierre Noher, y faltan Mercedes Morán, Juan Palomino y Nazareno Casero, para una serie de promos que se grabaron en unos estudios tremendos ubicados en La Boca y con la participación de directores argentinos. Lo único presencial que se hizo aquí con los actores y actrices de “Maradona. Sueño bendito”.

Buena en matemática, Mirtha saca sus cuentas propias en virtud del efecto de la segunda dosis de la Sputnik V y el test para saber sus anticuerpos. Si todo sale ok, quiere regresar a su programa el domingo 9 de mayo a más tardar, vestida de Claudio Cosano en principio. Tal como consignamos, Adrián Suar y Pablo Codevilla hablan seguido con la diva y dejaron claro que “acá -en el canal- se hace lo que quiera Mirtha”. Viene a cuenta del malestar que generó Nacho Viale, productor plenipotenciario, con sus quejas por los cortes, como si no supiera que la televisión vive de la publicidad. Así las cosas, Mirtha está en camino.

Mañana se graba el “Pasapalabra especial famosos” en Martínez con Iván de Pineda al frente del programa del sábado. Van dos actores a jugar al Rosco, que es bien difícil: Nico “Tacho” Riera, que ya ni Dios se acuerda de que fue novio de Silvina Escudero, y Tomás Fonzi, a la espera de estrenar en el Astral. Luego, Karina Jelinek, Carla Conte, Macarena Rinaldi -la novia de Fede Hoppe- y Gustavo Conti. Como cada sábado, es para fortalecer “PH” que hasta hora tiene a Sebastián Wainraich, Nati Jota y Matías Alé. Va por un nuevo combate con Juanita.

Tal como adelantó esta sección, se puso en el freezer “MasterChef Celebrity 3”, por más que se vaya a grabar y en Boxfi sh ya están pensando nombres. Es una forma de hacer economía práctica, ya que tienen los estudios alquilados en la calle Lima, y pueden ir grabando y guardando el material. En el momento en que Telefé los necesite lo podrán sacar al aire, o bien este segundo semestre o en el 2022. Hay idea de hacer uno de estrellas, cuesta encontrarlas y pagarles, claro. Todo el equipo de “Casados con hijos”, por ejemplo, con Luisana Lopilato y Flor Peña arriba. No hay billetera que aguante.

Todavía no comenzaron las grabaciones con Celeste Cid de la serie “La boda de tus sueños” que se hará para Star Channel (ex Fox) y Disney, en breve, se supone que en mayo próximo. Su pareja y papá de su hijo Antón, Michel Noher, se encuentra en Madrid contratado para una nueva serie, pero se mantiene en contacto con su hijo en forma permanente, aunque ahora está al cuidado de Celeste. Diremos que las pruebas de vestuario para su personaje protagónico se harán la semana próxima, que está inspirado en la ex del jefe de gobierno Bárbara Diez. Dirige Daniel Barone y produce Adrián González, hermano de Araceli.

Cada dos días se realizan hisopados en “Corte y confección” en el estudio de Belgrano, cerca del barrio chino donde graban. Su conductora Andrea Politti viene con resultado no detectable, por suerte, en tanto ya fueron confi rmadas positivo Miriam Lanzoni y María Fernanda Callejón. Con el regreso de Anita Martínez y Barbie Vélez, veremos cuánto dura Mario Guerci, a quien ya confi rmaron en “La Academia”. Por el momento seguirá en el aire en tanto Kuarzo busca el momento para terminar de armar el formato de “El club de las divorciadas” con Laurita Fernández.

Gran producción llevó adelante LaFlia para ir grabando la apertura de “ShowMatch. La Academia” con Marcelo Tinelli al frente. El lunes se alquiló el piso 50 de una de las torres El Faro, de Puerto Madero, por donde fueron llegando las figuras invitadas interactuando con Tinelli. Así, Pablo Echarri, Gabriel “Puma” Goity, Jey Mammón, Soledad Silveyra, Adrián Suar y Pablo Codevilla, entre otros. Obvio que es el comienzo del fílmico grabado que se verá antes de subir el telón para este regreso brutal, que Tinelli la va a remar como un valiente. Seguirán en otras locaciones, y hay idea de que Guillermina Valdés tenga una participación, depende de la empresaria y actriz.

Está viviendo su proceso de salud con mucha calma el rosarino Gerardo Rozín, quien sin embargo mantiene las riendas de su programa “La Peña de Morfi ” a distancia. Quedaron a cargo de la conducción Paula Chaves, quien está contratada por Telefé y aún no está claro si vuelve “Bake off” este año, y Jésica Cirio, la original conductora. La producción está buscando vía Zoom grupos musicales, ya que en forma presencial se les complica muchísimo por las restricciones.

Curiosidades del rating: lunes de fuego en el prime time con Telefé, 16.4 puntos de promedio; El Trece, 7.5; Canal 9, 3.3; América, 1.9; TV Pública, 0.8, y Net TV, 0.4. El top five fue de Telefé con “MasterChef Celebrity”, 21.0; “Dr. Milagro”, 17.5; “Fuerza de mujer (1)”, 12.2; “Telefé noticias”, 11.2, y “Zuleyha”, 9.8. En El Trece la mayor audiencia “Bienvenidos a bordo”, 8.8; “Telenoche”, 8.5, y “100 argentinos dicen”, 7.2. Canal 9 tuvo a “Bendita”, 5.2; “Telenueve al mediodía”, 4.0, y “Telenueve central”, 3.6. América, por su lado, “Los Mammones”, 2.9; “Polémica en el bar”, 2.6, y “Fantino a la tarde”, 2.4. En la TV Pública se lució “Quién sabe más de Argentina”, 1.4, y en Net TV, “Editando tele”, 0.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.