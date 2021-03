Cae fue el segundo eliminado de “MasterChef Celebrity 2” y la decisión del jurado no cayó nada bien en el cantante. Tras grabar la gala de eliminación, se fue enojado y sin ganas de hablar con sus compañeros. Por otro lado, infidentes que nunca faltan aseguran que el artista no mantiene buen vínculo con sus vecinos de Tres de Febrero. Al parecer, Cae tiene “aires de divo” y eso molesta en el barrio. Además, no le gusta ser reconocido en la calle y que le pidan fotos. ¡Qué mal, eso no se hace, o está agrandadito!

***

Muy de capa caída se lo ve a Fede Bal luego de confirmar su ruptura con Sofía Aldrey, la joven que lo bancó como nadie durante el duro proceso de ser diagnosticado con cáncer y el posterior tratamiento que, afortunadamente, dio sus frutos. Si bien el actor está triste, desde su entorno admiten que Sofía se cansó de sus salidas “de soltero” a lo Polaco, y es que al parecer el hijo de Carmen Barbieri no puede dejar de ser un donjuán. En paralelo, el cansancio le pasa factura al actor ya que también decidió renunciar a la obra “Mentiras inteligentes”, donde pensaba terminar el 4 de abril. Es que siente que la pandemia complica tener tantos trabajos -ya debió aislarse preventivamente dos veces por contagios en Telefé- y ahora elige quedarse sólo con su rol en “MasterChef Celebrity” a cargo de las redes sociales. Prioridades.

***

De a poco, pasa el mal trago para Débora D’Amato, que fue desvinculada de “Intrusos” a poco de salir Jorge Rial, en una decisión que nada tuvo que ver con sus deseos. Algunos vieron allí una “vendetta” de quienes ahora manejan el programa dado que la señalaban como “alcahueta” del creador del ciclo. Ninguno lo admitirá en público, por supuesto, pero lo cierto es que la periodista encontró rápidamente trabajo y ayer se la vio muy emocionada al volver a estar frente a cámara en “Nosotros a la mañana”, por El Trece y con producción de Kuarzo, cuyos estudios están a pasitos nomás de América. ¿Se cruzará con sus ex compañeros?

***

El sábado por la noche Pampita, su íntima amiga Barbie Simons y su esposo Roberto García Moritán estuvieron muy divertidos festejando el cumpleaños de una amistad en común. Antes de la fiesta, todos fueron a realizarse sus hisopados por Covid, dado que haber transitado la enfermedad hace pocas semanas les confirmó que el peligro del virus siempre anda cerca. En la fiesta todos habían superado el test, así que celebraron sin miedos.

***

Luego de haber blanqueado al fin su romance -que lleva casi un año- en un programa de tevé, Gustavo Sofovich y Mora Godoy se sienten más relajados con el tema y pasean por la noche porteña. El fin de semana salieron a cenar y, entre las muchas caricias que se prodigaron, llamó la atención cómo el productor tomaba la mano de su amada que ostentaba importante anillo. ¿Habrá compromiso?

***

Feliz y ansiosa se encuentra Lizy Tagliani con su nuevo desafío: conducir “Trato hecho”, por Telefé. La conductora estará a cargo del ciclo de entretenimiento que años atrás condujo Julián Weich y fue un verdadero éxito en la pantalla chica. Lo cierto es que el programa estaba pensado para Santiago del Moro, pero el conductor comenzó a grabar “MasterChef Celebrity 2” y los productores decidieron que fuera Lizy quien esté al frente. Hay muchas expectativas en el canal en cuanto a si funcionará en materia de rating. Habrá que ver si el público apoya a la actriz y al formato. El estreno será este mes, pero aún no tiene fecha definida.

***

Alegre y de buen humor está Nicole Neumann, tras sumarse a “Santo sábado” junto al Pelado López en América. La modelo aceptó dejar El Trece y pasar al canal para ocupar el lugar que dejó Soledad Fandiño, quien desde el lunes comenzó “Es por ahí” con Guillermo Andino. Cabe destacar que la ex de Fabián Cubero logró conexión con su compañero y la producción, lo cual no fue así en “Nosotros a la mañana” con el Pollo Álvarez y el resto del equipo, ya que Nicole se mostraba desatenta al programa y mantenía cruces con sus compañeras de panel.

***

Ansiosos están los fanáticos de Luis Miguel por el estreno de la segunda temporada de su serie. La ficción, protagonizada por Diego Boneta, se estrenará el domingo 18 de abril en Netflix. Utilizarán la misma modalidad que en la primera entrega: un capítulo nuevo cada domingo. El guion se centrará en la partes oscuras del Sol de México como sus adicciones, el dolor por la desaparición de su madre y sus escandalosos romances. Cabe destacar que se suma la actriz argentina Luz Cipriota en el papel de Lucía Miranda, viuda de Hugo López, mánager de Luis Miguel en aquel entonces. ¡Un debut muy esperado!

***

Diego Torres cumple hoy 50 años y lo celebra en familia con Débora Bello, su mujer, y Nina, su hija. El cantante que interpreta el famoso tema “Color esperanza” que escribió Coti y él colaboró, se encuentra componiendo varios temas que dicen son muy alegres y con todo el ritmo ya que los ánimos están decaídos debido a la cuarentena y los problemas que se viven a diario para subsistir. Radicado en Miami, seguramente compartirá con sus seguidores fotos de su medio siglo como artista, cantante e hijo de una grande como lo fue Lolita Torres.

***

Además de conquistar el corazón del actor argentino Jorge Martínez, Verónica Castro, la Chaparrita, tuvo un affaire con Diego Maradona. Corría el año 1986 y el Diez llegaba a México previo Mundial de fútbol. Uno de los periodistas más importantes de ese país le pidió una entrevista para Televisa y Maradona se rehusó a concederla. Ante la insistencia del profesional, Diego cedió pero sólo pidió una condición: conocer a Mariana. Mariana era el nombre del personaje que ella protagonizaba en esa tira. En fin, él logró su objetivo y ella la pasó muy bien. ¡Trato hecho!