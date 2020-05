Con buen ojo Pablo Codevilla viene cuidando a Carina Zampini con “El gran premio de la cocina”, que los últimos días fue la mayor audiencia en su pantalla. La semana próxima la actrizconductora empieza a grabar la octava temporada del programa que produce el ex socio de Pergolini, Diego Guebel, ya poderoso empresario. Organizados con la normas de seguridad sanitaria actuales, el día del celíaco -cocinaron todos sin TACC- un participante se quemó, de inmediato mandó al corte y lo curaron. En tanto, en el jurado, además del inamovible Petersen, están Felicitas Guerrero y el nuevo Mauricio Asta. Impresionante cómo se han impuesto los realities de cocina.

***

Ayer iba rumbo al Fleming Federico Bal, donde seguirá con el tratamiento en esta fase al menos una semana más. El actor-director se mantiene en la casa que le regaló su mamá Carmen Barbieri, en Ingeniero Maschwitz, acompañado de Sofía, que lo cuida en todo momento. Se cuentan todo, desde la llamada de su ex Laurita Fernández (“somos buenos ex”) hasta la de Marcelo Tinelli. A estas alturas Fede no tiene ninguna intención de pisar el “Bailando” y su única prioridad es su salud. En el primer y único lugar. Tanto, que sale desde su casa en el programa de radio “Late el viernes” para no ir hasta Puerto Madero. ¡Lo bien que hace!

***

Dada la situación actual, dos de los empresarios más fuertes de la industria del entretenimiento, en lo televisivo Adrián Suar y en lo teatral Carlos Rottemberg, se están poniendo de acuerdo en dialogar con el gobierno para lograr una apertura gradual en agosto. Suar, como parte minoritaria de Pol-ka, pide volver a grabar las fi cciones que quedaron suspendidas, “Separadas” y “El Tigre Verón”, en tanto necesitan volver a la actividad y estar en marcha. Y Rottemberg ya dijo en varias notas la conveniencia de comenzar a abrir las salas en agosto-septiembre para que la temporada de verano esté más asentada. Habrá que ver cuál es la decisión, pues hay quien asegura que en el Ejecutivo se inclinan más a enero de 2021.

***

Cuando se suspendieron las grabaciones de “El Reino”, la serie de Netfl ix que dirige Marcelo Piñeyro con elenco súper importante - Dupláa, Furriel, Morán, Peretti, Lanzani, entre otros-, Vera Spinetta, quien interpreta a una hija del personaje de Morán, ya estaba embarazada. La actriz lo confi rmó y contó que con su pareja, el músico Juan Saieg, llamarían al bebé -un varón- Azul. Gracias a Dios está en perfecto estado de salud, pero la panza sigue su curso, de modo que en el momento de regresar van a tener que disimularle el embarazo, que tiene fecha de llegada a este mundo es septiembre. Pura bendición.

***

Esta tarde se va a grabar el nuevo “PH (Podemos hablar)” que conduce Andy Kusnetzoff en los estudios de KZO, en forma presencial, que les rinde más que por Skype. Los invitados a la mesa del sábado son Carmen Barbieri, Luis Novaresio, Flavio Mendoza y Luli Fernández. Veremos cómo mide frente al programa de Juana Viale, que el sábado anterior fue lo más visto del día en El Trece.

***

“Sex virtual. Una experiencia privada”, es el espectáculo acorde al coronavirus que está pergeñando el directorautor- opinador José María Muscari. No será la obra de teatro que estaban haciendo en el espacio Gorriti, y tampoco una historia porno, sino más bien de interacción. Siempre en forma individual y por webcam, los actores Diego Ramos, Agustín Sierra, Tucu López, Felipe Colombo y las actrices Gloria Carrá, Milita Bora, Ester Goris y Noelia Marzol, van a bailar con las coreografías de Matías Napp y contar historias, entre otras variantes que están buscando. También piensan en cómo monetizarlo, obvio.

***

Ya depositó -ayer- el gobierno a través de la Anses la parte que se hicieron cargo de los actores/actrices y técnicos de la obra “Después de nosotros” que se representaba en La Plaza. La producción es de Adrián Suar y Nacho Laviaguerre, a quienes les corresponde abonar el resto de cada salario. En ese elenco están Julio Chávez, Alejandra Flechner, María Rosa Fugazot, Matías Recalt y Mariano Muso. A ellos hay que sumarles a todos los que participan detrás del escenario. No va para quienes tengan otros arreglos. Sólo para los fi jos.

***

Aislada en su departamento se encuentra Betiana Blum, quien a sus 80 años se maneja con total naturalidad y sin rencores. De hecho, todavía no terminó de cobrar su trabajo con Flavio Mendoza en Carlos Paz, pero mantiene para con él un gran cariño. Como persona que pertenece al grupo de riesgo, su ama de llaves de toda la vida le lleva las cosas del supermercado, y se las deja. En cuanto al trabajo, tuvo oferta -antes de la pandemiapara protagonizar unipersonal, pero ella no quiere ir rodando por todo el país. Se la banca.

***

Entre las muchas compañías teatrales que están aguardando el momento de volver está la de “¿Y si la cosa funciona?”, obra de Woody Allen con Carolina Papaleo, Luis Luque, Roly Serrano, Luli Drozdek y Laura Novoa. Arreglaron con el productor y a cargo de la sala del Astros, Daniel Comba, y en el momento en que se pueda volverán. Comba está pagando los sueldos de los 13 empleados fi jos, y hace planes para abrir en el verano su sala Gran Colón, en la bella ciudad de Colón, Entre Ríos. La lleva con calma y mucha resignación.

***

Ayer la producción compartida entre StoryLab y Kuarzo armó las mesas para este sábado con Reina Reech, Ceferino Reato y Coco Oderigo, y el domingo con Marcelo Polino, Puma Goity, Valentina Bassi y Jorge Dotto, genetista, bajo la conducción de Juana Viale. Grabarán todo el sábado. Diremos que, como muchas empresas, también la gente de Kuarzo se puso bajo el amparo del gobierno para poder abonar los sueldos de sus empleados.

***

Curiosidades del rating: número uno absoluto el miércoles, “Jesús”, 15,1 puntos de promedio, se llevó puesto a “Bienvenidos a bordo”, 5,9; “Mejor de noche”,1,8; “Intratables”,1,7; “Cine argentino”,1.0, y “Las muñecas de la mafi a”, 0,3. Segundo, “¿Y tú quién eres?”, 10,5, compartido con “Telefé noticias”, que le ganó por un montón a “Telenoche”, 6,4; “Bendita”, 4,9, y “Polémica en el bar”, 1,8. En El Trece la mayor audiencia “Noticiero Trece”, 6,9; en América, “Animales sueltos”, 2,9; TV Pública, “TV Pública noticias”,1,3; Canal 9, “Bendita” ,4,9, y Net TV, “Editando tele”, 0, 9. Interesante el prime time: Telefé, 11.9; El Trece, 6.0; Canal 9, 3.0; América, 1.9; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.