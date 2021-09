Avanza un posible romance en "Bake off 2021", entre la marplatense Ximena y el docente Carlos, en medio de polémicas que van desde el taxista Gabriel Amato, primer eliminado del reality, y las que genera Silvina, la mujer del ex futbolista de elite Gabriel Milito. Este domingo en la gala de eliminación tendrán el desafío de una "Torta de cupcakes", complicado armar 24 de dos sabores distintos y armarlo como si fuera una torta de diseño. Hasta acá se están llevando bastante bien, y en el jurado Dolli Irigoyen se está poniendo brava con Gino: dice que se preocupa por el personaje y no por la cocina. Y Damián Betular sigue haciendo dieta, lo cual influye en su rasgo de carácter. Por otra parte Paula Chaves, muy tranqui como para hacer una conducción picante.

* * *

El miércoles en la sala El Nacional se dio, como todos los miércoles, "Inmaduros" (quedan el miércoles 29 y el 13 de octubre, final), que protagonizan Adrián Suar y Diego Peretti, y pudo verla desde su butaca en la sala Fer Metili, mujer de Agustín Rada, quien ya tiene el alta médica por el Covid. La actriz y standapera es una de las integrantes del elenco femenino de la obra que dirigió Mauricio Dayub, y que tuvo la suerte de que nadie se contagiara en el elenco. La Metili vuelve a ocupar su sitio la semana que viene, y en tanto, Suar ahora pone garra en la película que con producción de Patagonik marca su debut como director, "30 días con mi ex", con Pilar Gamboa.

* * *

El próximo domingo 3 de octubre Nacha Guevara (Clotilde Acosta) cumple sus felices 81 años, con muchos proyectos para seguir vigente. La actriz-cantante y leyenda del espectáculo se encuentra rearmando un show de recorrido de su carrera, ya que el que estaba preparando era en medio de la pandemia, y ahora hay mucha más apertura. Verán tanto Ángel Mahler, quien aún no se encontró con ella, como Leo Ciffelli si arreglan con Sebastián Blutrach para El Picadero a confirmar el 8 de enero de 2022. Es obvio que no hará funciones todos los días. Tal vez dos por semana, eso lo decidirá Nacha.

* * *

El domingo próximo por TNT se va a transmitir la gala de los Premios Platino en directo desde Madrid, y uno de los invitados para entregar un galardón es Benjamín Vicuña. El actor chileno pidió unos días en Telefé para viajar y de paso ver a sus hijos, quienes están allá con su mamá y su ahora ex Eugenia "China" Suárez. Como va en "burbuja" y está vacunado, no va a tener problemas para entrar al país sin necesidad de hacer cuarentena. Está claro que el lunes siguiente se estaría volviendo ya que aquí le queda grabar varias escenas de la tira de Viacom "El primero de nosotros".

* * *

En tanto el conductor y embajador de Unicef Julián Weich aceptó el convite para estar mañana en "PH (Podemos hablar)", su compañera en Canal 9, Carolina Papaleo, además de ayudar a su padre Osvaldo a programar La Trastienda, se prepara para recibir los invitados del sábado y domingo en "Vivo para vos". Por suerte para Weich, no va competir consigo mismo porque el programa va de dos horas. El sábado tienen a Nacha Guevara y harán un Zoom con Jeanette Rodríguez (los más jóvenes no saben quién es), y el domingo "la Leona" Carmen Barbieri y Gloria Carrá, la primera que puso en órbita "Sex".

* * *

Mientras la cartelera porteña se mantiene bien, de cara a las recaudaciones sostiene el primer lugar "Una semana nada más" (El Nacional); siguen "Los bonobos" (Lola Membrives), "El método Moldavsky" (Apolo), "Dos locas de remate" (Astral) y, no bien estrenó, quedó quinto "Desnudos" (Metropolitan). Diremos que se suma "Perdida Mente" en el Multiteatro (debutó el miércoles), y se está evaluando cuándo entregar los Premios ACE (a los espectáculos teatrales). En principio iba a hacerse a fin de año, pero en consenso con los empresarios teatrales se haría en marzo de 2022. Después de los estrenos en distintas plazas.

* * *

Tras haber sido ministro de Cultura porteño, el compositor-director-productor Ángel Mahler volverá al Colón, nuestro primer coliseo, pero como artista (no funcionario). Están armando algo extraordinario al cumplirse los primeros 50 años de la mítica película "El Padrino", de Francis Ford Coppola. El 5 de marzo de 2022 se emitirá en pantalla gigante el film mientras la orquesta sinfónica irá tocando en vivo sobre el escenario la inolvidable música de Nino Rota y toda la banda sonora. Es la primera vez que se hará en el Colón, ya se hace en el mundo.

* * *

Curiosidades del rating: "Doctor Milagro", 15.7 puntos de promedio, gobernó el prime time del miércoles, frente a "La 1-5/18", 12.4; "Los Mammones", 2.,1, "La hora exacta", 2.0; "70 (N)", 0.5, y "Pampìta online", 0.2. Luego, "Bake off", 12.9; "ShowMatch. La Academia", 8.7; "Intratables" y "Fuego amigo", 1.0. Los duelos "Cortá por Lozano", 7.5, versus "Match game", 5.5; "Intrusos", 2.4, "El show del problema", 1.8; "Pasapalabra", 7.6, y "100 argentinos dicen", 7.4. Sexto entre los diez de mayor audiencia "Los 8 escalones", 9.1, en tanto el partido de Boca sumó número en el cable, 11.0, y afectó. El día lo ganó Telefé, 9.5; El Trece, 7.0; Canal 9, 3.1; América, 1.8; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.