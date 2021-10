Tras una nueva gala de eliminación en la que Celeste se fue del certamen pastelero, once participantes continúan en competencia en " Bake Off 2021". Ahora, deben enfrentarse a otra semana de desafíos y la noche de este martes no resultaría nada fácil.

Así lo advirtió La Pavada del Diario Crónica y manifestó que la prueba técnica consiste en "lingotes rellenos y bañados", y ante la mirada inquisidora de Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, tendrán que cruzar los dedos para pasar de ronda mientras intentan replicar "tres lingotes compuestos por masa de bizcochuelo, y dos rellenos, baño y decoración".

Hasta el momento, se sabe que el ciclo conducido por Paula Chaves tiene muchos programas grabados y faltan unas diez semanas para llegar a conocer al ganador o ganadora del programa de Telefe.