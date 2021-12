Continúa en el ojo de la tormenta la China Suárez. La actriz, considerada como una de las solteras más codiciadas del momento, estaba invitada a un importante evento de una reconocida marca de perfumes, pero a última hora le pidieron que no vaya porque también iba a estar Zaira Nara. La hermana de Wanda habría pedido una única condición para asistir: que la artista no esté allí. Claramente, la modelo no la quiere ni ver. Los que sí estuvieron presentes fueron Benjamín Vicuña, ex pareja de la China, y Pampita, quienes llamaron la atención al mostrarse muy compinches.

***

Muchos fueron los sorprendidos con el anunciado final de "LAM" -hasta Marcelo Tinelli lo confesó-, pero la que peor la estaría pasando es Andrea Taboada. La periodista admitió entre colegas que cuando se enteró se descompuso a tal punto que sufrió vómitos y debió tirarse un rato en el piso de la radio donde trabaja para digerir la situación. La noticia le "pegó mal" y Taboada está muy preocupada, angustiada por su futuro laboral, ya que no se esperaba nada de esto ni sospechaba el final del exitoso ciclo conducido por Ángel De Brito. Esa falta de información habría molestado particularmente a la panelista que se considera amiga del ex "ShowMatch", pero, mujer leal, callará sus sentimientos a la espera de seguir con Ángel el año próximo.

***

Camilo arrasó con su primera presentación en el Luna Park acompañado por su esposa, Evaluna Montaner. Todavía le quedan tres shows en el país, dos más en el mítico estadio y otro en el Movistar Arena. Todos con localidades agotadas y famosos invitados. En su debut estuvo presente Nicki Nicole, quien se camufló entre tanta gente para pasar desapercibida y poder disfrutar del recital de su amigo. ¡Un artista que no para de crecer!

***

Graciela Alfano sigue festejando sus 69 y jóvenes años. Aunque cumplió el 14, ayer al mediodía un amigo la invitó a almorzar y, por supuesto, la filmó de frente y espalda, ya que lucía espléndida. Ella, en las redes, mostró al hombre en cuestión y escribió: "Que no decaiga". ¿A qué o a quién irán dirigidas sus tres palabras?

***

Susana Roccasalvo está cada día más elegante y contenta. Hace días realizó una producción para Canal 9 promocionando las fiestas de Navidad y fin de año y sus compañeros de equipo no pararon de elogiarla. Es más, se queda todo el verano trabajando y postergará sus merecidas vacaciones hasta que las condiciones sanitarias vuelvan a normalizarse, aunque sea un poquito. Todos tomamos precauciones frente a la pandemia que azota al mundo.

***

Vanina Escudero se muestra feliz tras la cirugía que le practicaron de urgencia debido a un folículo sangrante que padeció y disfruta de sus dos hijos y su marido, Álvaro Navia, todos instalados en Montevideo, tratando de olvidar el mal momento que atravesó el actor e imitador cuando fue denunciado por su ex socio. Ese tema quedó suspendido en los medios, pero muy pronto habrá novedades desde la otra orilla que pueden salpicar al ex humorista de Tinelli. En fin, todo se sabe.

***

Todavía se está pellizcando Noelia Marzol. Su coronación como campeona del -se supone- último campeonato bailado de "ShowMatch" de la historia, siendo Cachete Sierra el favorito cantado, la emociona y posiciona en la "casta" alta del espectáculo. Así lo vieron también los directivos de famosa revista de celebrities, que, luego de que la actriz ganara "La Academia", le extendieron una invitación para formar parte de su clásica portada de los Personajes del Año. Si bien el evento con casi todas las estrellas se hizo la semana pasada, Marzol y algunas más se sacaron luego su foto en soledad, y su imagen se agregará gracias a la tecnología.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del lunes 13 de diciembre fue "MasterChef Celebrity 3", 15.9; "La previa de Por el mundo", 11; "Por el mundo", 10.8; "Los 8 escalones del millón", 9.0; "La 1-5/18", 8.7; "Terapia alternativa", 7.0; "Bendita", 4.8; "Tele 9 al mediodía", 4.1; "Tele 9 central", 3.2; "Intrusos", 2.9; "A la tarde", 2.4; "Los Mammones", 2.2; "Cocineros argentinos", 1.1. El día lo ganó Telefé con 8.8 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 6.0; El Nueve, 2.8; América, 2.1; TV Pública, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.