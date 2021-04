En los estudios de Viacom, en específico en la burbuja de “La Voz” que conduce Marley, ya se terminaron de grabar las “audiciones ciegas” con los participantes y el jurado que integran Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky. Todavía no tienen claro en Telefé el momento para la salida, que la venían pensando para el 17 de mayo, pero se está estirando un poco el regreso. Dicho sea de paso, todes les que anduvieron por Miami ya volvieron con energía no sólo a las grabaciones sino a sus asados en la casa de los Montaner en Nordelta, Tigre (casa o mansión). Tal como dijimos, irá de lunes a viernes en el prime time. Les va a costar armar bien el tándem con “Doctor Milagro” y “MasterChef Celebrity”.

***

Luego de la reunión, algunos en forma presencial como Adrián Suar, Pablo Echarri, Federico Cuervo -de Viacom-, y todos los representantes de las plataformas como Amazon, Netflix, y productoras locales -LaFlia, Kapow y Boxfish- con el presidente Alberto Fernández, quedaron conformes. Es una manera de atraer inversiones, y de hecho la segunda temporada de “Iosi, el espía arrepentido” se grabaría en la Argentina (la primera fue en Uruguay); además HBO arranca con “El jardín de bronce” con Joaquín Furriel (la tercera), se está grabando para Disney “Santa Evita” y comienza “La boda de tus sueños”, más las dos tiras, una de Telefé y otra de Pol-ka. Y por el lado de Telemundo, además de “El marginal 4 y 5”, ya tienen aquí para rodar con actores mexicanos “Gigoló”.

***

Tras terminar de grabar -acortado en tiempo y espacio- la segunda temporada de “El Tigre Verón” para El Trece y terminar su labor en teatro junto a Alejandra Flechner, Julio Chávez va a dar sorpresa. Ya escribió en estos meses y está armando el guion de la película “Cuando la miro”, que va a dirigir (por primera vez) y protagonizar. La idea es que lo acompañe Marilú Marini, la más grande, en una dupla que va a dar arte fuerte. La produce Ricky Pashkus junto con la productora Rimas y la fecha está cercana al mes de diciembre. Por lo demás, Chávez sigue con sus clases de teatro por Zoom y pinta, algo que lo relaja mucho.

***

Al darse las restricciones en virtud de la cantidad de contagios de Covid, Gabriel “Puma” Goity, quien estaba haciendo en el teatro Metropolitan Sura la comedia “Lo escucho” junto a Jorge Suárez, aceptó propuesta para grabar en México. Lo hizo no bien terminó de grabar y participar en la apertura de “ShowMatch. La Academia” en el piso 50 de Puerto Madero del edifi cio El Faro. Se fue contratado por una plataforma que además le paga en dólares y le dan casa -espectacular diceny viáticos. No lo pensó dos veces. Cuando vuelva lo espera la serie con Guillermo Francella para Disney, la del portero, que dirigen Gastón Duprat y Mariano Cohn.

***

Escándalo de proporciones se verá esta noche de delantal gris en “MasterChef Celebrity”, ante la mirada del jurado. En una caja misteriosa les tocará cocinar, al abrirla, a Carmen Barbieri, Alex Caniggia, Candela Vetrano, Gastón, Juanse y Daniel Aráoz caracoles vivos. Esto motivó el enojo importante del cordobés, que puteó en colores, y no sabemos si eso no pondrá en contra al jurado. Tienen que realizar dos platos libres diferentes, uno con caracoles gratinados y el otro como quieran. Todo en 50 minutos y buscando los elementos de tres minutos en el mercado. Los que salen mal de esta van directo a la gala de eliminación del domingo.

***

Se está reactivando bien la industria audiovisual, en que se cuentan al menos 10 series que se están produciendo entre plataformas y productoras independientes. A María Valenzuela la convocaron de Amazon para una miniserie de 11 capítulos, para lo cual deberían grabar primero un piloto. La Valenzuela, quien la viene pasando mal a la espera de la vacuna (no llega a los 65), lo siente como una alegría teniendo en cuenta que tuvieron que suspender “Eva y Victoria”, la obra que venía haciendo para los sindicatos dirigida por Manuel González Gil. Se supone que la van a convocar en breve. Ojalá.

***

Ayer se pudo grabar en los estudios, previa sanitización (o sea, se hisopa a todos ) “Pasapalabra famosos”, que irá este sábado en la previa de “PH (Podemos hablar)”, conducido por Iván de Pineda. Este Día del Trabajador compiten en el Rosco el defensor de Morla -odiado por Dalma y Gianinna- Mauricio D’Alessandro y Ezequiel Campa. Y participan Nazarena Vélez, Nati Jota, Germán “Tripa” Tripel, y Débora D’Amato. El Rosco es el éxito del formato en todos los países en los que se da.

***

Dedica todo su tiempo a ensayar para “La Academia. ShowMatch” Viviana Saccone, ya liberada de la gira de “Divino divorcio”. Lo hace todas las tardes de 13 a 18 con su compañero de pista Ernesto Díaz. Claro que la actriz, además de bailar, tendrá que hacer imitaciones, y si le da, mostrar alguna acrobacia. En cuanto a su vida afectiva, no se peleó con el actor y DJ catalán Airton Miguens, pero hace tiempo que no habla del romance. Diremos que ya no saldría Marcelo Tinelli el lunes 10 de mayo, podría demorarse un toque. Están a full con los protocolos, lo que es muy complejo.

***

El tema del cierre de las salas dejó a varias actrices en stand by. Entre ellas, Verónica Llinás y Solita Silveyra, Andrea Politti (va a protagonizar “Dígalo con mímica”), Fátima Florez (tenía gira) y Betiana Blum, quien estaba ensayando con Manuel González Gil un unipersonal. Justo al director se le demoraron tres obras. La Blum se sentía con dolor de garganta y pese a que está vacunada se hizo ver. Gracias a Dios no tenía nada, pero tuvo que reconfi gurar su participación en la película “Los bastardos”, que rodará la semana próxima.

***

Curiosidades del rating: lo más visto, “MasterChef Celebrity”, 19.0 puntos de promedio, destrozó en su franja a “Empoderada”, 3.5; “Los Mammones”, 2.5; “Sobreviviendo a Escobar”, 0.5; “Fuego amigo” y “Peter Capusotto”, 0.4. Los informativos de las 19/20: “Telefé noticias”, 10.5; “Telenoche”, 7.5; “Telenueve central”, 3.9; “América noticias”, 2.6; “Tv Pública noticias”, 0.6, y “Reperfi lar”, 0.2. Antes, “Cortá por Lozano”, 8.3; “100 argentinos dicen”, 6.0; “Intrusos”, 3.6; “Está en tus manos”, 1.8; “Cocineros argentinos”, 1.1, y “Buen plan, 0.2. En el duelo, “Flor de equipo”, 6.4, versus “Lo de Mariana”, 4.5. Por su parte, “Pampita online” estabilizado en 0.4 por Net TV. El día lo ganó Telefé, 10.8; El Trece, 6.0; Canal 9, 2.8; América, 2.2; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.