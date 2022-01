Bajo estricto contrato millonario de confidencialidad, la productora Mandarina, de Mariano Chihade y Mario Cella, trabaja a pleno para Netflix ya en el inicio de la serie biográfica y autorizada de Fito Páez. "El amor después del amor" viene un tanto atrasada (como todo) y si bien debía comenzar a grabarse en agosto de 2021, recién comienza, y los castings en busca de los parecidos físicos fueron complicados. Estarán todos los músicos del rosarino, por supuesto con Charly García a la cabeza, y todas las mujeres que lo acompañaron. Trascendió que quien asume el papel de Fabiana Cantilo (artista que hace poco habló de su lucha contra las adicciones), de extraordinario parecido físico, es Micaela Riera. Esperan que Chihade esté volviendo ya de Punta del Este.

***

Mientras que su ex y padre de su hija Margarita, Adrián Suar, hizo función de prensa de "Inmaduros" en El Nacional, Griselda Siciliani ensaya fuerte la obra en que Jorgelina Aruzzi asume el doble rol de autora y directora, este último, compartido con Carlos Casella. La idea es que puedan debutar con "Pura sangre" en la segunda semana de febrero en el Multitabarís Comafi. Contenta con su trabajo en México con el premiado con Oscar Alejandro González Iñárritu, le pone fichas al teatro. Eso sí, su punto de mira es el cine, sendero que le marca su representante Javier Braier (ex K&S).

***

Ya atravesando las últimas horas previas al estreno de "Princesas", Pepe Cibrián Campoy, autor y director, se divierte mucho con Esmeralda Mitre, la del apellido ilustre. El elenco lo encabeza Marta González, y el trío, en el que Pepito asume el papel de Cenicienta, expresa mucha fe en que el público acompañe en el Auditorio Belgrano. Por lo pronto, ya hay pedidos de entradas al jefe de prensa y amigo personal de Pepe, Ale Andolfi, de algunos militantes K dispuestos a acompañar a la heredera en su cambio de ruta. Cabe recordar que se pide pase sanitario de vacunación y el barbijo obligatorio. La producción es de Giuliano Bachi.

***

El lunes 24 Georgina Barbarossa tendrá que regresar de Carlos Paz, donde cumple funciones teatrales de "Una noche en el hotel" contratada por Dabope, líderes desde hace años en las sierras. Sucede que, ante el final apresurado de "Flor de equipo" en Telefé, han decidido utilizar sus servicios de conducción varios minutos más de los que tiene ahora, hasta tanto arranque la nueva versión de la ex "LAM". La actriz-conductora se encuentra instalada en una casa divina, y había dejado grabada su participación, pensando en que quedaría liberada, pero no. "No voy en tren, voy en avión".

***

Curiosidades del rating: el miércoles lo más visto de cada canal, "Masterchef Celebrity 3", 14,.1 puntos de promedio; El Trece, "Los 8 escalones", 9.4; Canal 9, "Bendita", 3.6; América "Intrusos", 3.0; la TV Pública "Festival País", 1.9, y NetTV, "La piloto", 0.6. En cuanto a los programas en competencia, "Los 8 escalones", con el todoterreno Guido Kazcka, 9.4, venció a "La previa de Por el mundo", 9.1, y antes, "Telefé noticias" (con suplentes), 8.0, versus "Telenoche", 5.8. También ver el camino de "Moria es Moria", 0.7, frente a "MCC", 14.1, perdedora en su franja y ubicada en el quinto lugar. A esta altura del mes, Telefé conserva una ventaja de 2.4 sobre su competidor, El Trece. Y América-Canal 9, cabeza a cabeza, con distancia de una décima a favor del 9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.