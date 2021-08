Tras confirmar la salida de "Bake off, el gran pastelero" para el lunes 13 de septiembre en el prime time, en Telefé ya están pensando sus próximos pasos. En la productora estrella del 2021, Boxfish, de Diego Guebel, empezarán en breve las clases de cocina para "MasterChef Celebrity 3", mientras reclutan concursantes, entre ellos Denise Dumas y Tití Fernández. Además, se está dando luz verde a "El último pasajero" con Nico Occhiatto, y Zaira Nara para ocupar un espacio en los fines de semana (produce Kuarzo). La hermana de Wanda se sumará luego de su exótico viaje programado con su marido y sus hijos. También anuncian una nueva tira turca, "Hercai", en el clásico horario vespertino cuando finalice "Guerra de rosas". Y por lo demás, saldrá "Pequeñas Victorias" en forma de unitario desde el próximo lunes 30.

* * *

A pesar de que la convocaron para "MasterChef Celebrity 3" -ya dijimos que les cuesta armar elenco con "celebrities"- Fátima Florez rechazó la propuesta. Como varias de las convocadas, no tiene intención de pasarse diez horas dentro de un estudio de tele, razón por la cual evalúa opciones teatrales. Seguirá hasta el final de "ShowMatch. La Academia", más allá de que tenga escasas apariciones en pantalla y luego espera cerrar en teatro. Su ambición y la de su marido Norberto es irse a Miami, pero en el caso de que no se pueda, estaría por acordar con Lino Patalano para el Roxy de Mar del Plata. La actriz-imitadora ya está pensando su nuevo show y si firma estaría debutando en esa sala, por cábala, el 19 de diciembre de este año.

* * *

Mientras siguen armando lo que sería el reality "Hogar dulce hogar", la productora de Marcelo Tinelli seguirá con "ShowMatch. La Academia" cambiando ritmos y sumando invitados. Esta noche sale Karina la Princesita y Rafa Muñiz más la invitada a la salsa de tres, Mónica "Mama", haciendo un tema de Nathy Peluso, "Puro veneno", quien dicho sea de paso es un éxito en España, muy amiga de Úrsula Corberó y de Lali Espósito. Vuelven El Polaco y Barbie Silenzi, que tienen al ex de Cinthia y amigo de Luli Salazar, Martín Baclini, con hit de Marc Anthony, y Celeste Muriega con Leandro Nimo y Adabel Guerrero. En la lista está Sofía Jujuy y Nacho Sarraceni y de tercero Martín Salwe con "Será que no me amas".

* * *

Hija del dueño de los Laboratorios Richmond (que está produciendo la vacuna Sputnik V), y ex cuñada de Sebastián Ortega, Natalia Figueiras (hermana de Ivana), actriz, se sumó al elenco de "Mentiras inteligentes" (en lugar de Lula Rosenthal) que dirige Valeria Ambrosio. Una obra que ha dado mil vueltas, incluida temporada en Capital y en Mar del Plata, y sigue rindiendo. De hecho Arnaldo André, Marta González y Christian Sancho planifican una semana de funciones en Bariloche, y vienen agotando localidades en el Gran Buenos Aires. Bien por la Figueiras, rica pero trabajadora.

* * *

Estos tiempos de Covid nos ponen un poquito paranoicos, y no son pocas las actrices y los actores que se hisopan no bien se sienten engripados. Por suerte para Solita Silveyra, le dio negativo aunque era obvio ya que está vacunada con las dos dosis, aunque la gripe está. Por lo demás, junto a Verónica Llinás se mantienen muy bien en el Astral con "Dos locas de remate", a cuatro funciones semanales (viernes, dos los sábados y una el domingo). El viejo axioma que sigue el doctor Julio Gallo, dueño de la sala, "los éxitos no se tocan", se mantiene ya que no quieren moverla de sala en el verano de 2022. El punto es que habrá que ver qué pasa con "Kinky Boots", con Martín Bossi, Fer Dente y Sofi Morandi, que quizá vuelva tras el verano. Momento de decisión.

* * *

Superador de grietas es el espectáculo de Dady Brieva en el Picadero "El mago del tiempo", que protagoniza el Midachi los viernes y sábados con un aforo que va de 130 localidades vendidas. Días pasados lo fue a ver Vicky Carreras, quien está trabajando en un documental sobre la vida de su padre, el director de cine Enrique Carreras. Al término de la función de Dady se quedaron charlando en el restó que se ubica en la planta baja de la sala de Sebastián Blutrach. Por ahora va a seguir con sus funciones ahí.

* * *

Buen año para Gonzalo Costa, Costi, no sólo por su labor en radio con Santiago del Moro y en televisión con Vero Lozano, sino por su espectáculo que mantuvo varios meses en el Apolo (ahora debuta Moldavsky). Costi sale de gira en septiembre y acaba de definir con el productor Alberto Raimundo que ocupará la sala del Holiday 1 en Carlos Paz durante la temporada 2022. Además, activa en las redes sociales, tiene múltiples marcas que la quieren "a toda costa". Luego de la gira se va a dedicar a armar el nuevo show para una sala de más de 600 localidades, donde estuvo Fátima Florez el año pasado.

* * *

Curiosidades del rating: lo más destacado del miércoles, el partido de Gimnasia y Argentinos en el cable, con 11.8 puntos de promedio. Afectó a los canales abiertos en que lo más visto fue "La Voz Argentina", 18.9 puntos de promedio; en El Trece, "Los 8 escalones", 8.6; Canal 9 tuvo a "Bendita", 4.7; América, "América noticias", 2.3; TV Pública "El marginal 3", 1.0, y Net TV "Betty la fea", 0.9. Sigue abajo "El club de las divorciadas", 4.0, frente a "Dulce ambición", 8.6; "Súper súper", 2.5; "A la tarde", 2.2; "Todos estamos conectados", 0.9, y "La piloto", 0.3. Gracias al piso de "Bienvenidos a bordo", subió "Telenoche", 8.0, y "Telefé noticias", 10.4. El día lo ganó Telefé, 10.3; El Trece, 6.5; Canal 9, 2.8; América, 1.7; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.