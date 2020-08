Por estas horas, Araceli González le está organizando el cumpleaños virtual a su hija Flor, quien cumple mañana 32. Lo tiene que hacer de esta forma, ya que no la ve desde que está en el “Cantando” por razones sanitarias. Toto, el hijo que tuvo con Adrián Suar, vive con ella, de manera que ayer festejaron sus 22 años en la casa de Highland, pero no es igual con Flor Torrente. Diremos que Ara fue convocada para “Master Chef celebrities”, pero pensó que la querían como conductora y no como concursante, así que les dijo que no. La actriz- empresaria, quien tiene una quinta orgánica en su casa, se dedica a pleno a vender los productos de su marca por la web y hace muchos vivos en Instagram, con éxito. De cara al tema de Pol-ka, la parte que le toca (mínima), espera que no le venga con deudas. Y, sí.

***

Llama mucho la atención el silencio de la Asociación Argentina de Actores frente a la aparición de Somos ACTA, liderado por Gastón Soffritti y Peter Lanzani, quienes se están reuniendo por las suyas con Capit y hasta con la Secretaría de Medios Públicos. Quien tiene la posición más incómoda entre los jóvenes es el Chino Darín, en este momento en España, quien, cuando tuvo la ocasión, marcó las diferencias con su tía, Alejandra Darín, presidenta de la Asociación. Si bien todavía no hay trabajo, a la espera de protocolos y que el gobierno de el OK para empezar o retomar rodajes y abrir las salas de teatro con aforo limitado, pareciera que son dos entidades que juegan cada una por su lado. Esta sección lo había anticipado.

***

Se acerca el fi nal de “Corte y confección” que, con conducción de Andrea Politti, se despide el viernes en El Trece. Las últimas dos emisiones, o sea, jueves y viernes, se buscará el ganador o ganadora con el jurado de Vero de la Canal, Santiago Artemis, Fabián Paz, Matilda Blanco y los que estuvieron de invitados, Flavio Mendoza y Flor de la V. La idea en esta despedida -que no se sabe si es defi nitiva- es un gran festejo con los cantantes, que harán en vivo la canción del programa. Hasta el momento confi rmaron a Ángela Leiva, Flor Otero y Germán Tripel, Marina Lezcano (de Agapornis) y Gastón Angrisani, una de las fi guras de la cumbia actual. El reality tuvo una buena velocidad crucero durante su viaje en las tardes y se va con un buen promedio de audiencia.

***

Tal como fuera primicia de esta sección “Floricienta” vuelve a la pantalla de Telefé a partir del lunes 24 a las 18. La tarde de la emisora de Viacom va a tener algunas modifi caciones que son: a las 14.30 se mantiene “Cortá x Lozano”, a las 16.45 va el éxito “¿Y tú quién eres?”, a las 17.30, “Alas rotas” y luego, “Floricienta”. Por último y en la previa de “Telefé noticias”, seguirá “Elif”. Una reconfi guración tras la salida de los nuevos programas vespertinos de su competidor, El Trece. Como dijimos, “El Gran Premio de la Cocina” tendrá que lidiar en el rating con “Floricienta”.

***

Cada vez más lejos de llegar a un acuerdo con la producción de Marley, Mariana Nannis quiere su cachet en euros o equivalente. Al parece, no hay presupuesto para tanto. Así, la candidata ahora es su hija, Charlotte Caniggia, quien sigue viviendo con su novio en el Faena, donde también vive su padre, Claudio Paul, con su novia, Sofía. Todo hace pensar que el “Bailando 2020” no saldrá este año, razón por la cual están buscando, tanto Charlotte como su hermano Alex, nuevo conchabo. Si bien los canjes les funcionan, al no poder hacer presenciales en boliches, verdadera fuente de ingresos de los Caniggia, están un tanto complicados.

***

Una buena noticia es la confi rmación del regreso de “PH (Podemos hablar)”, previsto para el sábado 29 de este mes. Así se lo contó Andy Kusnetzoff a su competidora Juana Viale en el programa de la Metro “Perros de la calle”. El conductor va a grabarlo dos días antes (sería el jueves 27) en Estudio Mayor con extremas medidas de seguridad. Eso sí, cuesta lograr invitados presenciales. Por lo demás, Andy no sale de su casa, ya mejor pero no al 100%, cuidado por su mujer, Florencia, y al lado de su hija, Helena Kusnetzoff Suárez.

***

Ante la salida individual de Martín Bossi con su show por streaming, sus compañeros de “Kinky Boots” tienen que sobrevivir a su manera. Así, el sábado próximo y el 29 harán por Plateanet (no por Ticket Hoy, la de Bossi con confl icto) desde el teatro Picadero, “Kinkymanía streaming”, con Fer Dente como conductor y cantante, dirigido por Ricky Pashkus. Tendrán este sábado como invitados especiales a Julieta Nair Calvo y a Matías Mayer. Todos deseamos que les vaya muy bien, se lo merecen.

***

Están realizando hisopados a quienes tuvieron contacto cercano con la periodista Roxy Vázquez, quien justo estuvo haciendo las fotos de “Mujeres” en La Corte, razón por la cual Solita Silveyra se sometió al hisopado y le dio negativo. También gente de la producción de “Corte y confección “, por el positivo de Celeste Muriega, que el jueves pasado estuvo desfi lando en el programa. Ya a estas alturas habrá que convivir con el virus y puede pasar. Por su parte, el conductor Sergio Lapegüe dio negativo; de todos modos, como es de imaginar de gente de la producción de TN , toma todos los recaudos necesarios para el control sanitario responsable.

***

Se está preparando Mariana Fabbiani, quien hizo 7.5 puntos de promedio la semana pasada, de cara al cambio de horario. Irá a las 17, cuando ya estaba instalada a las 19. Como es de imaginar, estos días estarán grabando con invitados especiales para fortalecerse frente al cambio y la competencia que le toca. Va entre “¿Y tú quién eres?” y “Alas rotas”, las dos tiras superexitosas.

***

Curiosidades del rating: la suma de los seis canales que transmitieron la medianoche del lunes el himno nacional argentino sumó 14.9 puntos de promedio. Lo más visto del domingo “PPT( Lanata)”, 10.8, que venció a “X el mundo”, 9.7; “Livin in América”, 1.7; “Vivo para vos”, 1.5; “Festival País”, 0.9, y “Lo mejor de editando tele”, 0.4. El duelo Juana Viale, 6.1; “La Peña de Morfi ”, 5.3; “Laura”, 1.3; Mauro Viale, 1.1; “Cocineros argentinos”, 0.9, y “Lo mejor de Pampita”, 0.1. El regreso de Fatmagul, 4.7; perdió con “Cine Shampoo”, 4.8; en tanto “Elif”, 8.8; venció a “Cine shampoo”, 5.6 y 4.1. Sobre el fi nal, “Cámaras en acción”, 6.7; “ MDQ”, 6.0, y “Todo puede pasar”, 1.0. El día se lo llevó Telefé, 7.0; El Trece, 5.6; Canal 9, 1.4; América, 1.3; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.