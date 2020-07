Muy recuperado se encuentra Antonio Gasalla en su piso de Barrio Norte acompañado por un amigo y la señora que se ocupa de atenderlo. Al parecer el productor Guillermo Marín lo está entusiasmando para hacer un show por streaming junto a su amigo Marcelo Polino, y el genial actor lo está escribiendo y armando. Lo harían desde su casa y les falta terminar el texto y los detalles técnicos que Gasalla mucho no entiende. Buena noticia.

***

Tras las explosivas declaraciones de Esmeralda Mitre, una de las herederas del imperio de ese apellido ilustre, se prepara junto al cantante Peto Witis por Zoom con el tema “True colors” . Se supone que le toca el turno esta noche en el “Cantando 2020” y todos esperan que diga algo sobre el enfrentamiento familiar por la herencia. Habrá que ver si ya no le pusieron mordaza. Figuran en la lista también Melina Lezcano y Dan Breitman, bastante hinchada tiene Breitman con un hit de Ricky Martin, pero nunca se sabe el tiempo y espacio en este flamante reality de Marcelo Tinelli.

***

Se sigue trabajando a pleno en el “MasterChef Celebrities” que hará la productora Boxfish para Telefé, con idea de salir entre el 21 y el 28 de septiembre de lunes a viernes conducido por Santiago del Moro. Todavía no cerraron los contratos con los 16 participantes, que irían divididos 3 veces por semana, en tanto el jurado, obvio, todos los días. El horario que están discutiendo sería después del noticiero y antes de “Jesús”, por supuesto, sujeto a cambio. En el caso de Telefé se hace cargo de los sueldos de Del Moro y de los tres jurados, en tanto las celebrities corren por cuenta de la productora. Como es de imaginar, tienen tiempo para cerrar con todes.

***

En El Trece le están tomando el pulso al “Cantando 2020” y tienen confi anza en que irá subiendo en los números. Mientras, preparan la salida de Darío Barassi con “100 argentinos dicen”, cuyas promos ya se hicieron, entre el lunes 10 o el 17 de agosto. Todo depende de las grabaciones que llevan más espacio y horas de las previstas, teniendo en cuenta la situación del protocolo sanitario. Les cuesta ir cerrando capítulo por capítulo. Y sí, es mucho trabajo que se suma.

***

Nuevo estreno en Telefé el miércoles 5 de agosto después de “Jesús”, cuyo título es “Codo a codo”. La intención es homenajear a los verdaderos héroes de la pandemia con un show íntimo de artistas latinoamericanos. Arrancan con nuestro Abel Pintos, quien le cantará a una médica. Se eligieron diez titanes que están en la primera línea de la guerra contra el Covid-19. Diferentes artistas internacionales, entre ellos Vicentico, Sebastián Yatra y Natalia Lafourcade, harán sus conciertos que se transmitirán por TV y streaming. Todo el dinero recaudado será donado a la Cruz Roja y a la Red Banco de Alimentos. Entre los homenajeados: médicos, enfermeros y asistentes sociales, sentados en primera fi la, muy cerca de sus artistas favoritos.

***

Una verdadera pena que la Cancillería española no le haya podido resolver el tema de la visa de trabajo a la actriz Azul Fernández. La producción de “Merlí: Sapere aude” (segunda temporada) la esperó hasta ahora, pero ya empezaron las grabaciones en Barcelona y no pudo ser. Como es de imaginar, la actriz quedó frustrada porque no sólo había estado en la primera temporada sino que era una fuente de trabajo importante para poder conservar, al lado de Carlos Cuevas, el actor joven de moda. Es una de las primeras series que se graban con las medidas sanitarias incluidas, dentro y fuera de la grabación.

***

Han sumado más de 70 “trabajadores del arte” entre actores, actrices, directores, guionistas y productores ejecutivos que están armando una suerte de nuevas formas de contratación. Liderados por los “sub 34”, como los llama Adrián Suar, quieren atraer inversiones y generar fi cciones en nuestro país. Ya le han hablado a la Asociación de Actores, pero no han tenido mucho eco en el asunto, de manera que seguirán aún sin ese consentimiento. La lista va de Lali Espósito, Chino Darín, Peter Lanzani, a Gastón Cocciarale y Vico D’Alessandro.

***

Son varios los diseñadores de “Corte y confección” que ante la salida del programa el 21 de agosto están viendo cómo se van a reinventar. Ya hay una alianza entre Santiago Artemis y Verónica de la Canal, a quien la viste con sus diseños, y si se da, podría intervenir en la segunda temporada del modisto en Netflix producido por Mandarina (todavía no hay firma). Flor de la V y Flavio Mendoza quedarán pendientes por el “Bailando 2020”, que aún mantienen esperanzas de salir en primavera. Y la conductora Andrea Politti podría llevar adelante otro formato, pero en el 2021. La productora de Marcelo Tinelli piensa en cómo reubicarlos. Muy bien.

***

Si hay un programa no apto para abstemios es “El gran bartender”, que va en la madrugada de los domingos conducido por la bartender Inés de los Santos. Esta vez es el turno de Juliana Gattas, la cantante de Miranda!, quien será la anfi triona en su casa -con todas las medidas de prevención por Covid- y prepararán juntas un especial Manhattan y Juliana cantará en vivo un tema de jazz.

***

El chino Leunis se ocupará de los chicos y con su potente voz de locutor profesional les relatará este sábado un cuento para los niños de Latinoamérica en el Instagram de Nick Jr. Lo hará desde la casa de su novia Maca, con quien convive desde el inicio de la cuarentena.

***

Curiosidades del rating. Los tres programas más vistos de cada canal del martes: Telefé tuvo a “Jesús”, 12.3 puntos de promedio; “Alas rotas”, 12.0, e “¿Y tú quien eres?”, 11.5. En El Trece, “Bienvenidos a bordo”, 8.2; “Cantando 2020”, 8.0, y “El gran premio de la cocina”, 7.2. Luego América, “Intrusos”, 2.9; “Polémica en el bar”, 2.5, y “Fantino a la tarde”, 2.3. El caso de Canal 9, “Bendita”, 4.9; “Telenueve central”, 4.0, y “Telenueve al cierre”, 3.6. Por último, TV Pública, “Cocineros argentinos”, 1.3; “TV Pública noticias”, 0.9, y “Doce casas”, 0.8. Y Net TV, “Editando tele”, 1.2; “El cartel” y “Como todo”, 0.8. Resultados generales: Telefé, 10.0; El Trece, 6.6; Canal 9, 2.8; América, 2.3; TV Pública, 0.7 y Net TV, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.