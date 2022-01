Confirmada en Telefe la baja de Florencia Peña y su " Flor de equipo" por boca de la actriz-conductora, quien no quiere seguir con un programa diario de tanta exigencia. En ese horario estarían pensando en ubicar al envío que conduce De Brito y produce Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, quienes no salieron de El Trece muy felices y contentos. Ya es casi un hecho su arribo junto a algunas de sus históricas "Angelitas. En cuanto a Peña, continúa con la filmación de la película "Miénteme" y en negociaciones con la emisora de Viacom para mantenerse en esa pantalla bajo contrato. El camino amarillo.

***

La ausencia de Darío Barassi en "100 argentinos dicen", de buen número de rating cuando está al frente Barassi, decíamos, termina pronto. Es que el actor está regresando de México, del hotel 7 estrellas que promociona en el Instagram -no en forma gratuita, obvio-, el 20 de este mes. Por lo pronto, tiene contrato con Disney-Star plus para grabar una sit-com, "Chueco", en capítulos de media hora producida por Non Stop. Lo hará junto con la mexicana Consuelo Duval, y Daniel Aráoz. En tanto, un día a la semana se ocupará de dejar listos varios programas de "100 argentinos dicen" que produce Boxfish. En El Trece lo esperan con los brazos abiertos y un alivio importante.

***

Cuando finalice la temporada en Carlos Paz con "Mi mujer se llama Mauricio", Pablo Rago empezará a evaluar nueva oferta. Se la hizo el regresado al medio Ariel Diwan ("Stravaganza" fue su máxima producción) para reponer "Closer". La idea es sumar a Eleonora Wexler y a Sofía Gala, mientras que la dirección la asumirá Corina Fiorillo. Dicho sea también que la directora tiene idea de convocar a un galán de entre 40 y 50 años para completar elenco. Interesante idea, ya que cuando se hizo con Leonardo Sbaraglia y Leticia Bredice resultó un exitazo.

***

"Beto está perfecto", nos declara amigo íntimo de Luis Brandoni, quien anoche retomó las funciones de su espectáculo "El acompañamiento", que también dirige y protagoniza junto con David Di Napoli. El legendario actor se hospeda en un cinco estrellas de La Feliz, adonde quiso ir esta temporada 2022, a modo de despedida, desde el teatro Bristol. A sus 81 años no ha perdido vitalidad, de modo que su trajinar es bien activo, suele ir a comer con su amigo de décadas, el empresario Carlos Rottemberg, con quien, pese a tener ideas distintas en política, se respetan y se quieren. Sin grieta.

***

Ayer a las 14.30 volvían de Mar del Plata Soledad Silveyra y Verónica Llinas, dupla que está llevando en gira la exitosa obra "Dos locas de remate", que dirige Manuel González Gil. Las actrices se reencontraron luego de varios meses en los que se ocuparon de distintos trabajos, Solita en México y la Llinás en Brasil. Mañana retoman las funciones en el teatro Astral; en tanto, tienen invitaciones para varios programas, en prensa que les maneja Raquel Flota, que durante décadas ha sido quien se ocupa de las comunicaciones de Ricardo Darín, entre otros.

***

Curiosidades del rating: bajo un sol espantoso, el martes los seis canales abiertos sufrieron baja de audiencia, Telefeé, 8.1 puntos de promedio, El Trece, 5.4; Canal 9, 2.1; América, 1.6; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.4. En ese contexto, lo más visto fue "MasterChef Celebrity", 13.2; detrás "Los 8 escalones", 8.9; "La previa de Por el mundo", 8.7, y "La 1/5/18", 8.5, todos en el prime time. En esa franja "Festival país", 1.9; "Manda play", 0.8; "Moria es Moria", 0.6, y "Festival de Jesús María", 0.4. Por otra parte, la sobrevida de "El Zorro" es llamativa, obtuvo 5 puntos y le ganó por una décima a " Flor de equipo". Un tape de más de seis décadas de antigüedad, entre los primeros. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.