El Tucu López y Julieta Prandi se quedarán con las mañanas de Guillermo Andino y Soledad Fandiño en la emisora de la calle Fitz Roy. A decir verdad, "Es por ahí" es un ciclo que nunca funcionó, y eso que está bajo el ala de producción del efectivo Gerardo Rozín, quien sigue en América con su productora. Ahora el nuevo ciclo se llamará "Epa verano" y Chantal Abad, la gran sorpresa de la temporada, seguirá cocinando. También contaremos que el cotizado Tucu y su novia, Sabrina Rojas, irán el finde al aire con un formato de entretenimiento. Muchos cambios, pero habrá más.

***

El martes por la tarde, muchos artistas y gente de técnica de Canal 9 se quedaron asombrados cuando vieron caminar por los anchos y lustrosos pasillos de la emisora de Palermo a Mariano Chihade, el dueño de la productora Mandarina y marido de Mariana Fabbiani. Subió a las oficinas de los directivos y se fue "silbando bajito". Recordemos que por cuestiones de presupuesto en El Trece levanta "LAM" a fin de mes y todo indicaría que sus intenciones de ocupar el puesto de Liliana Parodi en América rebotaron hace unos días. Digamos que los dos canales terminan el año con más bajas de lo que la gente del medio esperaba. La crisis pega fuerte y se nota.

***

El jueves 6 de enero a las 22 se estrena en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza la obra "Mi madre, mi novia y yo", dirigida por Diego Reinhold y protagonizada por Sebastián Presta, Graciela Tenenbaum y Vicky Almeida. Nos cuentan sus actores que se trata de una comedia de embrollos familiares clásica, que repasa algunos mandatos de esos en que todos alguna vez caímos. Presta interpreta a Fernando, un eterno solterón que por primera vez le presentará su novia (Almeida) a su avasallante madre (Tenenbaum). Reírse siempre hace bien, pero en estos tiempos, mucho más.

***

Un gran clásico, "El show del ángel" de Gualeguaychú, regresó con todo y Mirtha Legrand fue la protagonista de la gran noche. Considerado por la crítica el show de transformismo más importante de Latinoamérica, cumple 28 años y lo celebra abriendo sus puertas luego de casi dos años "freezados" por la pandemia. Cabe recordar que también fue declarado de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de la Nación, como espacio de arte, diversidad e inclusión. Fernando Parra, famoso imitador de La Chiqui, fue ovacionado por su impecable performance.

***

Muy enamorado está Ulises Bueno de su novia, Rocío Pardo. El cantante decidió viajar con la bailarina a Arabia Saudita para presenciar el partido entre Boca y Barcelona por la Copa Maradona, en homenaje al astro del fútbol. Allí, el artista de cuarteto entonó "La mano de Dios", canción que su hermano Rodrigo le había dedicado a Diego, y emocionó a todos. Sin dudas, el cantante se encuentra en un buen momento de su carrera y su noviazgo con la joven le sienta muy bien.

***

Moria Casán volvió a la televisión con su programa "Moria es Moria". La artista abre su ciclo con un monólogo picante y divertido, fiel a su estilo, repasando las noticias del espectáculo. Luego, se dedica a entrevistar a un invitado famoso. Su estreno fue bueno, ya que cosechó 2 puntos de promedio en El Nueve, pero su segunda salida al aire descendió 5 décimas marcando 1.5 puntos. Habrá que ver si logra repuntar en materia de audiencia o si se vendrán cambios en el formato.

***

El Trece emitió durante dos días la nueva serie "Terapia alternativa", que protagonizan Benjamín Vicuña y la China Suárez en Star+. Desde su estreno en la plataforma no logró el éxito que se pensaba y la alianza con el canal hizo posible que se puedan ver los primeros capítulos. En un horario no apto para todo público, por las jugadas escenas de sexo entre la ex pareja, logró 7.1 puntos de promedio. Hay que decir que es una buena medición en la pantalla chica y que, quizás, el morbo que genera verlos en la intimidad favoreció a la ficción.

***

Un tiro para el lado de la justicia: el Instituto Nacional de la Música tiene desde esta semana una sala que lleva el nombre de Horacio Fontova. Ubicada en la sede administrativa del Instituto frente a la Plaza del Congreso, el Negro tendrá ahí su homenaje eterno, en recuerdo del profundo apoyo y la participación que tuvo en los seis años de trabajo continuo para la construcción, difusión y sanción de la Ley Nacional de la Música (parte 1), la cual creó al Instituto Nacional de la Música. Una multitud de artistas se reunió para celebrar el momento, entre ellos, León Gieco, Alejandra Darín, Susana Rinaldi, Diego Capusotto, Hilda Lizarazu, Lito Vitale, Sandra Mihanovich, Nancy Duplaá, Pablo Echarri, Liliana Vitale, y el Puma Goity.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del martes 14 de diciembre fue "MasterChef Celebrity 3", 16.8; "La previa de Por el mundo", 11; "Los 8 escalones del millón", 10.6; "Telefé Noticias", 10.3; "La 1-5/18", 10.1; "Telenoche", 8.4; "Bendita", 3.8; "Tele 9 al mediodía", 3.6; "Los Mammones", 2.9; "Tele 9 central", 2.8 "Intrusos", 2.6; "Intratables", 2.2; "Aire", 0.6. El día lo ganó Telefé con 9.2 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 6.8; El Nueve, 2.3; América, 2.2; TV Pública, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.