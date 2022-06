Mientras en "El hotel de los famosos" Alex Caniggia y Melody Luz están unidos por el sexo y la estrategia, ya con los dos fuera de Cañuelas las cosas se complican. Anticipamos que él va a viajar a España e Italia, pero hasta el momento no invitó a Melody. Le gusta el dinero a Alexander Dimitri Caniggia, su verdadero nombre, quien hizo fortunas jugando a la Play en línea y el año pasado presentó solicitudes de registro de la marca "AC by Alex Caniggia". Lo hizo porque está buscando sponsors para ropa, calzados y productos de perfumería, con su sello. La pregunta está en saber si Alex pondrá los euros y la llevará a Melody. O no.

* * *

Luego del drama vivido con su hijo Felipe Pettinato, Roberto Pettinato, su ex esposa (la primera) y el resto de la familia están haciendo terapia con la obvia razón de elaborar y entender la situación. El conductor y standapero volvió con su unipersonal "Alguien tiene que decirlo" este último fin de semana, viernes en el Picadilly de CABA y sábado en Escobar. Un show de dos horas en el que no menciona nada de su hijo -quien ya fue trasladado a otra clínica en zona norte-, pero mantiene intacto el humor. Anduvo bien la venta de entradas.

* * *

La maquinaria para el regreso de Susana al teatro ya está en marcha. Es el evento más importante ya que la diva no pisa un escenario desde octubre del 2015, con "Piel de Judas". Saldrá a escena en el Enjoy de Punta del Este, y mañana viajarán Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo (tras su festejada salida para ver a Lali en el Luna) y David Masajnik, para sumarse al elenco con Goly Turilli y Marcelo Serre en "Piel de Judas". Van a hospedarse en el Enjoy, en principio hasta el debut el 15 de julio y, ya asentados, irán de viernes a domingo, siempre con producción de RGB (Gustavo Yankelevich). Julieta, como es obvio, lleva a su bebé, Valentino, tal vez alguien que la ayude, aunque en el hotel puede contar con lo que necesite. También irá la vestuarista de Susana, Marcela Amado, ya que cambia varias veces de ropa a lo largo de la obra y toda es personal de la estrella.

* * *

Tal como dijimos, en "Canta conmigo ahora", el nuevo formato de Marcelo Tinelli para El Trece, querían entre los 15 famosos (Coti, Candelaria, Marcela Morelo, Wirtz, Cristian Castro, Puma Rodríguez, ¿China Suárez?) a la cantante-actriz-imitadora Fátima Florez. El punto es que la actriz podría hacerlo cuando termine la gira con su show "Fátima es camaleónica" que es el 1º de agosto. Por supuesto, tanto Fátima como su marido Norberto están muy agradecidos con el conductor y van a hacer lo posible para estar. Lo marcamos porque está bueno ser agradecido. Por lo demás, el doctor Julio Gallo, del Astral, la convocó para que ocupe la sala cuando baje "Kinky Boots", que es en agosto. Eso lo están negociando.

* * *

Desde que debutó en Telefé con "Ariel en su salsa", Ariel Rodríguez Palacios no abandonó el primer lugar en el rating, siendo que compite con un programa instalado. Claro que el cocinero ya era famoso por su capacidad de atractivo en el público cuando estaba en otra emisora y ganaba. Ariel comparte su pasión por la cocina con su hijo Felipe, a quien le enseña todo, y tiene algo de generoso ya que cuando termina de cocinar en vivo, reparte la comida con el equipo. Se lleva bien con todos. Vive en una mansión en zona norte con vista al lago y es fan del ejercicio físico bien temprano a la mañana o a la noche tarde. Y no bien termina el programa en Telefé se va directo a su escuela de cocina.

* * *

Bien divertido se viene "El gran bartender" en julio por Telefé con Diego Poggi en la conducción e Iván Noble, Inés de los Santos y Fede Cuco como jurados. Este reality busca encontrar al más creativo y mejor bartender amateur de la Argentina. Una muy buena, y otra no tanto. Estarían pensando en terminar "NET (No es tan tarde)", al mismo tiempo en que se despide "El primero de nosotros", o sea, de ser así, sería la última semana de Germán Paoloski con el programa. Igual está bien porque había comenzado por tres meses. Y los pasaron bastante.

* * *

Esta noche en el Distrito Barracas es la gran fiesta de Pepito Cibrián y Nahuel, tras haberse jurado, Pepito, que "El tiempo que me quede para darnos alegría, darnos luz, protegerte, cuidarte, acompañarte…", y Nahuel, realista, "Prometo amarte, cuidarte, respetarte, y poder ponerte los pantalones cuando tengas 90 años". El referente máximo del musical invitó a su socio, Ángel Mahler, quien no asistió ni asistirá esta noche. No se preocupa, Pepe celebra el amor, y el éxito que significó el reestreno de su obra "Drácula" que vuelve al Movistar Arena el 6, 7 y 8 de octubre. En cuanto a su patrimonio, no teme, ya que sin hijos y con familia que no necesita nada, decide gastarse su dinero como quiere. ¡Y lo bien que hace!

* * *

Embarazada, Noelia Marzol viajó a Centroamérica (México) con su mamá de minivacaciones y al volver este fin de semana ya empieza a pensar y ver cuándo vuelve a "Sex". Lo haría con funciones compartidas con Virginia Gallardo, y si repite como la primera vez con Donatello, trabajó hasta los siete meses y medio. Todo, mientras bromea con su marido Ramiro sobre la vasectomía, si quiere ir con ella de vacaciones.

* * *

La fría noche del viernes encontramos al Chino Volpato con su esposa Mirta en el espectáculo del Maipo "Come from again" por recomendación de su hija mayor Gabina. Instalado en Pilar, sigue con sus negocios en Don Elder, Sunchales, Santa Fe, donde tiene casi 300 hectáreas, explota un tambo y también un negocio turístico. Acerca del famoso trío que supo triunfar hasta hace poquito, por el momento, no hay ninguna posibilidad de que vuelvan los Midachi. Cada uno fue por un camino diferente, y en el caso del Chino, campo y turismo.

* * *

Curiosidades del rating: los cinco programas más vistos del sábado, "PH (Podemos hablar)", 8.6 puntos de promedio; "Cine 13", 6.9; "Cine 13", 6.6; "Pasapalabra", 6.5, y "Los Simpson", 5.8. En América destacó "Secretos verdaderos", 2.5; Canal 9 tuvo "Implacables", 2.3; TV Pública, "Fútbol: Estudiantes-Newell's", 1.0; Net TV "Imperio", 0.4, y "Bravo TV", "Avenida Brasil", 0.1. Antes, "Los Simpson", 5.8, ganaron todas sus horas, y "Pasión" (larga duración), 1.6. Después de la medianoche, ganador "Resto del mundo", 3.3; "TV Compras", 2.2; "Chicas guapas", 0.5. El día lo ganó Telefé, 6.3; El Trece, 5.4; América, 1.8; Canal 9, 1.2; TV Pública, 0.6, Net TV, 0.2, y Bravo, 0.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.