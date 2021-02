Con una semana “ adentro” de grabaciones de “ MasterChef Celebrity 2”, se pone especial énfasis en no repetir errores que se vieron en la primera temporada. Por caso, cuando Germán Martitegui elogió en su devolución la burrata de Claudia que figuraba en el menú de su restó, Tegui. En cuanto pueda entrar Carmen Barbieri, quien, como corresponde, está bajo contrato y lo cobra, Claudia “Gunda” Fontán seguirá concursando, ya que no es un reemplazo. En tanto, Alex Caniggia hasta ahora sólo sorprende por lo ordenada que tiene su cocina, y Cae, con sus quejas por cansancio, muchas horas de grabación y shows, que a esa edad (51) se siente. Para tener en cuenta la productora Boxfish: que sea televisión no les da vía libre en todo.

***

Tal como fue primiciando esta sección, el pase del año del Trece a Telefé, “Pasapalabra”, de Turner, va tomando forma. El jueves 18 y el viernes 19 Iván de Pineda se hará las fotos de prensa y promoción del programa. Luego iniciarán los ensayos con famosos convocados en el estudio pegado al de “Minuto para ganar”, obvio con lo más conocido del clásico, el “Rosco”, y un menú de palabras sacadas del Diccionario de la Real Academia. Iván está súper feliz con esta nueva etapa y la identificación que ha hecho el público de su figura con un programa “culto”. Irán en el horario de las 18.30-19 de lunes a viernes, seguro a principios de marzo.

***

Abril es el mes de la artillería pesada en El Trece. Por un lado, tendrán dos ficciones, “El Tigre Verón 2”, seis episodios, pero, además, la buena noticia es que Pol-ka volvió a producir. Así, ya se está planificando la tira de 60 capítulos que irá en la pantalla que maneja Adrián Suar. Diremos que encabezarían Agustina Cherri y Esteban Lamothe con Gonzalo Heredia, y elenco que están armando. Los libros son de la gran Lily Ann Martin, con muchos éxitos en su haber. También en abril es el regreso de Marcelo Tinelli con lo nuevo “ShowMatch. La Academia”: divididos los formatos por días, va con el “Gran Cuñado”, el “Bailando”, y la “Academia”. Ahí están confirmados Karina La Princesita y Cachete Sierra, en tanto que verán si quiere firmar Dalma Maradona (estaba en el frustrado “Bailando 2020”).

***

Muchos son los ricos y famosos que viven en los barrios privados de Nordelta. En Los Castores, donde se instalaron, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdez tienen de vecinos cercanos a Marcelo Longobardi, Sebastián Estevanez, y tenía en venta su sitio Juan Darthés, hoy instalado en Brasil. En El Golf, Alejandro Fantino y su novia Coni, y del otro lado, Matías Alé, en otro de los barrios Florencia Peña, quien tiene cocinera que va y viene de la casa en remise. Es vecina de Karina Jelinek y por allí tienen su mansión Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Hay un solo restó abierto, cuya dueña es una famosa modelo, ya que los demás son superprivados. Hay que pertenecer.

***

Ayer comenzaron a rodar en Montevideo, Uruguay, la serie de Amazon “Iosi, el espía arrepentido”, con dirección y adaptación del libro original de Sebastián Borensztein. Tras la cuarentena obligatoria, se empezó a grabar con Marco Antonio Caponi, Alejandro Awada, Natalia Oreiro y Juan Leyrado (quien viajará luego), Minerva Casero, Carla Quevedo y Matías Mayer. La multinacional Amazon, en sociedad con la productora de Daniel Burman, buscaron el protagonista, cuyo nombre sería Gustavo, y que presentarán en público cuando sea el momento. Cabe señalar que la serie fi gura en la programación 2021 del gigante de Jeff Bezos.

***

El negocio de estos tiempos pasó a ser las redes sociales, hasta el punto de que el 50% de lo que se invierte en publicidad se divide entre infl uencers y sus Instagram, que por una “story” cobran 1,000 dólares, y sitios con tráfi co fl uido. Una de las que más factura, además de Pampita, que es la “número uno”, es Mica Viciconte. La pareja de Fabián Cubero tiene alta tarifa por posteos comerciales o recomendaciones de alguna marca. Combina su interacción con su presencia televisiva en “Bienvenidos a bordo”, que conduce Guido Kaczka y en el que fi rmó por dos veces semanales. La visión comercial de las nuevas generaciones es increíble.

***

Comienzan a programar espectáculos varios productores teatrales. Entre ellos, Ángel Malher y Leonardo Cifelli, a quienes la pandemia los dejó sin poder reestrenar “Hello, Dolly!” y el debut de “La fuerza del cariño”. En principio tienen arreglado con La Plaza para estrenar la comedia “La sartén”, de autor nacional y dirigida por Corina Fiorillo, dos personajes (están firmando ahora) a debutar en abril. Y confirmado 7 y 8 de mayo en el Ópera un concierto de Malher con Juan Rodó y algunas figuras de comedias musicales con un show que va a recorrer los grandes éxitos de Broadway. Los otros proyectos van al segundo semestre, una vez que la vacunación se haya realizado (si Dios y las vacunas quieren).

***

Dejó su precioso refugio en Colonia, que hace años compró como terreno y a un valor que hoy sería imposible, Ronnie Arias, quien pasó la cuarentena en Uruguay, luego que le levantaran en La Cien su programa “Sarasa”. El conductor está por regresar a la radio, donde fue primero y líder durante mucho tiempo, y esta vez ocuparía horario central en la nueva Metro (tras el éxodo). En la FM 95.1 ya está confi rmado Jey Mammon junto con Felipe Colombo y Fernanda Metili y también va Leo Montero. Lo de Ronnie Arias es una buena decisión, ya que va a hacer ruido. Es muy bueno.

***

Curiosidades del rating: Marley mantiene la corona los domingos con “Por el mundo”, 7.8 puntos de promedio, compitió con “Cine shampoo”, 5.1; “El show de los escandalones” y “Vivo para vos”, 1.6; “El patrón del mal”, 0.6, y “Festival País”, y “Desiguales”, 0.5. Segundo en la jornada “El mundo del espectáculo”, 7.7; “Cine del domingo”, 6.2; “Santo especial”, 1.6; “Ver”, 1.0, y “Lo mejor de editando”, 0.4. En la competencia “Mauro, la pura verdad”, 0.7, versus “Combate”, 0.9; “Quedate en casa”, 1.2, e “Implacables”, 1.9. Los resultados del día, Telefé, 6.8; El Trece, 4.0; Canal 9, 1.4; América, 1.0; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.