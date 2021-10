Alejandro Fantino se encuentra de vacaciones en Brasil con su novia, la modelo Coni Mosqueira, y los tortolitos la pasan genial haciendo distintas actividades y tomando sol. Así lo dejó ver la modelo en un romántico posteo en Instagram, en el que escribió: "Y qué buena suerte la mía, me gané la lotería".

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, ¿embarazados?

Según informaron en " La Pavada" de Diario Crónica, a la noche, cenan en distintos restaurantes y el plan es no cuidarse y dar rienda suelta a los "permitidos". Por otro lado, desde el entorno de la modelo aseguran que ella tiene muchas ganas de convertirse en mamá, de modo que tal vez vuelvan del merecido descanso con alguna linda novedad. Ojalá se dé.

La paternidad de Alejandro Fantino

El conductor ya es padre de Nahuel, a quien conoció cuando el nene tenía 11 años. En una entrevista con el programa radial "Esto no es Hollywood", dijo: "Al verlo, a los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo. Es una cosa que la naturaleza ordena interiormente, es una química que está. Es como un rayo que te conecta, sale del corazón de tu hijo y conecta con el corazón del padre... Ocurre. Y esa conexión surgió en el momento que yo lo vi a él, que nos conocimos y creció constantemente".

.

"Nahuel me construyó a mí como padre. No tengo más que palabras de agradecimiento para Nahu porque él me hizo mejor tipo, me hizo mejor persona", expresó sobre el joven, que ya cumplió los 30 y vive en Córdoba.