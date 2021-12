En el 2019, la novela "Argentina. Tierra de Amor y Venganza" tuvo un éxito rotundo y se consagró como una de las ficciones con las que más se han encariñado los televidentes argentinos. Si bien no se confirmó una fecha para la vuelta de la producción en una segunda temporada, Adrián Suar ya está festejando un nuevo logro que obtuvo la novela de Polka.

.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, el gigante Dori Media Group (DMG) vendió la exitosa novela "ATAV" protagonizada por la China Suárez, Benjamín Vicuña, Delfina Chaves y Gonzalo Heredia, a Contents Seven Co. Ltd.

La novela romántica fue la más vista en 2019.

El mismo es uno de los distribuidores más importantes de la televisión de Japón. Al obtener los derechos de 60 episodios de la serie, el estreno será a mediados del 2022 a través del canal LaLa TV y se emitirá con subtítulos en japonés. ¡Una novela de exportación!