Mercedes Morán fue abucheada por el público cuando salió a saludar desde el escenario tras el final de la obra "Theodora" en el Teatro Colón. La ira de los espectadores fue consecuencia de modificaciones en el guión que incluyeron frases "feministas". Lejos de quedarse callada, la actriz realizó un contundente descargo tras el incómodo momento que vivió y recibió el apoyo de colegas.

"Soy actriz. Interpreto personajes. Me alegra hacerlos creíbles. Pero yo no soy mis personajes, eso", soltó en su cuenta oficial de Instagram a raíz del revuelo que generó su actuación.

Soy actriz. Interpretó personajes. Me alegra hacerlos creíbles. Pero yo no soy mis personajes, eso.�� — Mercedes Moran (@mercedesmoranb) October 6, 2021

Tras la polémica que se vivió en los últimos días, La Pavada del Diario Crónica indicó que "muchos directores, actores y actrices se mostraron solidarios con Mercedes Morán por el abucheo recibido en el Colón".

Con dirección de Alejandro Tantanian y la colaboración de Franco Torchia, la actriz ensayó durante mucho tiempo y las "autoridades del Colón sabían si su público iba a estar conforme o no con la adaptación".

.

Incluso, en la página web del Teatro Colón indicaron la decisión de adaptar la obra y justificaron que fue para generar una reflexión en la audiencia. "Theodora es un oratorio de Händel con libreto de Thomas Morell, basado en una obra de Robert Boyle publicada en 1687 con el nombre de The Martyrdom of Theodora and Didymus. Esta interpretación decide priorizar el esquema argumental original construyendo una versión que pueda, a su vez, dialogar con la contemporaneidad", rezó el texto compartido.

¡Mirá el video del abucheo a Mercedes Morán en el Teatro Colón!