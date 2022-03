El deseo de Adrián Suar sobre una segunda temporada de "ATAV" podría no concretarse. A la historia de época, que hace poco se supo que fue frenada por varios motivos en su etapa de pre-producción, le fue muy bien en la pantalla chica, pero si regresa deberían estar Benjamín Vicuña y la China Suárez porque fueron protagonistas de la serie. Fuertes rumores indican que la ex pareja no aceptaría compartir trabajo por su mala relación actual. Además, se sabe que los actores que formaron parte del elenco no fueron convocados hasta el momento. Una de ellas fue Mercedes Funes, que contó en diálogo con Catalina Dlugi que no recibió el llamado de Polka. ¿Un proyecto que finalmente no se llevará a cabo?

***

Más que chochos quedaron Gastón Pauls y su hija Muna con la experiencia neoyorquina. El conductor de "Seres libres" había viajado a la Gran Manzana junto a la joven artista para que tomara clases en el programa "New York Program 2022" de GO Broadway, la prestigiosa academia creada por la argentina Valentina Berger. Además de aprender mucho de teatro musical, Muna pudo ver en persona algunos de los espectáculos más icónicos de la plaza teatral más importante del mundo. Ya regresando, Pauls nos comentó su alegría por este viaje en el que además su hija quedó "flasheada" por la ciudad y con ganas de volver.

***

Hoy se estrena la esperada "The Batman" y el martes hubo avant premiere con famosos en la reapertura del cine Atlas Caballito. Entre ellos, vimos a Cristian Sancho sin su novia Celeste Muriega; al igual que Campi, que llevó a sus hijos porque Denise no pudo asistir. Fanáticos del Hombre Murciélago, no se lo quisieron perder Germán Tripel y su esposa Flor Otero, Luis Machín y su hijo Lorenzo -estudiante de cine que estaba muy interesado en esta nueva versión-, Fer Dente, Adrián Pallares con una de sus hijas, y Connie Ansaldi. Obviamente, no pagaron los pochoclos como invitados vip.

***

El cantante uruguayo Jorge Drexler, por entradas agotadas para los días 6, 7 y 8 de mayo, agrega una función más para el 13 en el mítico teatro Gran Rex. Recordemos que el cantautor en una oportunidad agradeció la calidez del público argentino. "Para mí fue algo realmente muy especial. Cuando mi carrera estaba en un punto muerto, fue allí que empecé a sentir que lo que hacía tenía un sentido. Cada vez que regreso siento otra vez ese calor, esa alegría, esa demostración de los afectos y estoy muy emocionado por volver a tocar ahí". Seguramente, muchos famosos irán al recital ya que tiene muy buenos amigos argentinos, además de colegas.

***

Siempre atento a cómo cambia el negocio audiovisual, Adrián Suar hará un "crossover" entre el canal que dirige y la nueva ficción que protagoniza para el streaming. Así, los dos primeros episodios de "Los protectores", donde actúa junto a su amigo Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra, se podrán ver en El Trece a modo de preestreno, el lunes 7 y martes 8 a las 21. El miércoles 9 la comedia llegará, completa, a Star+. Escrita y dirigida por Marcos Carnevale, relata la historia de tres representantes de jugadores de fútbol muy diferentes entre sí, que deben asociarse para salvar sus respectivos negocios. Veremos qué recepción tiene, los nombres son bien populares.

***

Florencia de la V ayer, para festejar su cumpleaños número 46 en el piso de "Intrusos", eligió un vestido floreado ajustado al cuerpo que se compró cuando nacieron sus mellizos, Isabella y Paul. Emocionada, agradeció todos los saludos que recibió y recordó sus inicios en el medio. Infidentes que nunca faltan aseguran que el próximo fin de semana se arma gran festejo en su casa, con amigos, baile y tragos.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del martes 1º de marzo fue "Masterchef Celebrity 3", 12.5; "Fugitiva", 12.3; "Telefé noticias", 12.2; "Los 8 escalones del millón", 8.6; "La 1-5/18", 8.1; "En síntesis", 5.9; "Bendita", 3.9; "Telenueve central", 2.9; "Buenos días América-extra", 2.0; "Intrusos", 1.9; "Festival país", 0.9. El día lo ganó Telefé con 9.1 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 4.4; El Nueve, 2.1; América, 1.6, y TV Pública, 0.9.