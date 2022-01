Mientras El Trece prioriza no tener problemas y se entrega a las productoras Kuarzo, gracias a que Guido Kazcka no les da el menor dolor de cabeza y cumple con todo, y Boxfish, que les da "100 argentinos dicen", -estas semanas con conductores invitados-, se sigue trabajando en " ATAV segunda parte". Esto es de Pol-ka, que continúa tratando de convencer a Martín Bossi -cuyos números de venta de localidades en Mar del Plata no son lo que esperaban tanto él como su socio y amigo Diego Djeredjian- y podría hacerle cambiar el "no" que soltó por un "sí". Es buena idea para la producción de Diego Andrasnik.

***

Muy buen momento profesional para Karina Mazzocco, quien, además de su exitoso regreso a la conducción en América con "A la tarde", acaba de arreglar como actriz. Será parte de la segunda temporada de "Los protectores", del gigante Disney, que arranca a grabar en febrero con el trío Adrián Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez, escrito y dirigido por Suar y Marcos Carnevale. La Mazzocco intervendrá en 8 de los 10 episodios en historia paralela que en la ficción vivirá con Martín Seefeld, y un toque con Bermúdez. En América la apoyan y la producción de su ciclo ayudará para que pueda cumplir con los horarios.

***

La salida del Chino Leunis de Telefé estaba cantada, ya que no tuvo oportunidad de nuevo programa después de "Morfi". Firmó contrato con Boxfish, cuyo capo es Diego Guebel, para conducir el formato del reality "El hotel de los famosos", una avanzada de esa productora que ocuparía el horario del que hacía Carina Zampini. Es un programa caro en el que hay que vender muy bien la publicidad que les dé para pagar a los 16 concursantes famosos -o más o menos, porque Boxfish se las arregla con cachets mínimos-, y estaría ya en preproducción. Tendrán que arreglar con Pampita, que siempre firma pidiendo porcentaje en la publicidad. Esto indica que el de LaFlia, "Hogar dulce hogar",, está en observación y tendría que vivir un final amargo, nada dulzón. Esta es la tele del 2022.

***

Feliz Adrián Suar con el éxito impresionante que logra junto con Diego Peretti con "Inmaduros" en el Nacional. Mientras la temporada porteña y la de Carlos Paz generan severa preocupación, la obra que dirige Mauricio Dayub rompe la taquilla. La última semana llegó a vender en cinco funciones casi 5.000 localidades; como para tener en cuenta, el segundo en el ránking, logró algo más de 1.000. Ya tienen vendida la función de esta noche, quedan muy pocas, y las del sábado, cuya platea cotiza en $3.000, con algunas butacas libres. El actor-productor-empresario y gerente de programación de El Trece disfruta de sus días libres en el Este y acompañado.

***

Curiosidades del rating: el martes ganó el día Telefé, 8.3 puntos de promedio, El Trece, 6.0; Canal 9, 2.6; América, 2.5; TV Pública, 0.8, y Net TV, 0.3. Lo más visto de cada canal "Masterchef Celebrity 3", 12.8; "Los 8 escalones", 10.5; "Bendita", 4.1; "Festival País", 1.4; "América noticias", 3.4, y "Editando tele", 0.7. Por su parte, Marley quedó segundo en sus dos intervenciones, "La previa de Por el mundo", 10.3, y "Por el mundo", 8.0, superado por "La 1/5/18", 9.0, y "Los 8 escalones". Ya cerca del final "Flor de equipo", 3.9 versus "El zorro", 4.4, en tanto "Cortá x Lozano", 6.4, y en esa franja "Match Game", 3.8; "Intrusos", 2.9; "Está en tus manos", 1.9, y "Cocineros argentinos", 1.0. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media