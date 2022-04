Quienes han leído los guiones de "Argentina tierra de amor y venganza 2", los primeros de Leandro Calderona y Carolina Aguirre (habrá otros autores), estaban felices. En el mundo de los 80, ya dijimos que Justina Bustos hará un símil de Susana, y ahora sabemos que, por más que el nombre de ficción sea Mónica (para despistar a Mónica Guido, ex novia del mexicano Andés García), Andrea Rincón será "la morocha argentina", o sea, Moria Casán. Imaginamos que Belén Chavanne será la Graciela Alfano de ficción, en tanto que la productora Soledad Concilio se mueve a mil por hora para que el 9 de mayo en Baires esté todo ok para arrancar.

***

Mientras el domingo estará conduciendo desde Madrid los Premios Platino (por América y TNT), Lali Espósito regresa fin de la semana próxima. Va a llegar casi al mismo tiempo que Robert De Niro. Volviendo a Lali, ya pidió ir al Martín Fierro con una amiga a ocupar la mesa del jurado de "La Voz Argentina", todos nominados. Y sus colegas: Ricardo Montaner lleva a su mujer Marlene, Mau va con Sara, Ricky con Stefi y Soledad Pastorutti con su marido, Jeremías. Bajo la conducción de Marley, quien irá con Mirko (el nene ayuda bastante al rating), está confirmadísima Susana Giménez en la gala. Va por ahí.

***

Buen amigo Benjamín Vicuña, quien no se perdió el estreno de su amigo y socio (de una sala en Chile) Gonzalo Valenzuela y elenco, de "Closer" en el Multiteatro. Ya terminó de rodar en Mendoza con Marcos Carnevale y el actor está volviendo a su vida normal con su novia Eli, con quien esta noche irá al debut de Paola Krum en el teatro Astros de la obra "Las irresponsables", con Julieta Díaz y Gloria Carrá. Hay que consignar que Vicuña no descuida su físico, consciente de que es uno de sus atractivos, y sigue con el running. Suele buscar a los tres chicos que tuvo con Pampita -con quien hace bromas por la competencia en el rating de "El primero de nosotros" y "El Hotel de los Famosos"- y los lleva al Club de Amigos. Habrá que ver si acepta la precuela de la tira, que es un éxito.

***

A pesar de que en la productora Boxfish no lo tenían confirmado, esta sección puede asegurar que Telefé va por una cuarta temporada de "MasterChef Celebrity". No quieren hablar de fechas en virtud de que irán monitoreando los números de rating y del presupuesto (dato no menor). Hay quien dice que tienen en la cabeza un nuevo "Gran Hermano", al menos es lo que quiere venderle Kuarzo, pero tampoco está "ok". Lo concreto es que hay un nuevo "MasterChef Celebrity". Y es que le dio unos números fantásticos al canal.

***

Tras el golazo y pico de audiencia que dieron Sabrina Carballo y Chanchi Estévez, ex pareja que tuvo escándalo y salida del ex futbolista (¿volverá?), en términos de rating sumaron más que sus colegas de encierro. Ya se estaría pensando en una segunda temporada de "El Hotel de los Famosos". De hecho, el dueño del predio de Cañuelas, quien vive en Miami y tiene varias propiedades, está muy entusiasmado con volver a alquilarlo. Es de imaginar que, luego de perder plata por la pandemia, ya que "El Hotel" estrenó las instalaciones, quiere irse y dejarlo alquilado. En El Trece, tal es su costumbre, no confirman nada, ya que, de hacerlo, pasarían a retrasar otra vez a Marcelo Tinelli, pero se ve venir. Los de Boxfish la vienen juntando con pala, como se dice.

***

En Amazon resultó un suceso (y estrenó recién) la primera de "Iosi, el espía arrepentido", ya que, dada la temática, fue vista en muchos países. Así, ya se grabó parte de la segunda temporada en locaciones de Capital Federal, y en breve se van a Uruguay luego de la avant premiere de anoche (ver página 23). Siguen Sebastián Borenzstein en la dirección, el protagonista Gustavo Bassani, Alejandro Awada, Marco Antonio Caponi, Natalia Oreiro -quien puede rodar porque está en "La Voz" de Uruguay-, Matías Mayer y Minerva Casero, y habrá más participaciones especiales. Van a rodar en los mismos sitios donde se hizo la primera, Montevideo y Punta del Este.

***

Pudo volver con las funciones de "Divino divorcio" en gira los fines de semana Rodolfo Ranni, quien se lleva buena parte de la recaudación, que es bien buena. Recuperado de su problema de salud, tras golpearse y hacerse un pinzamiento, volvió divino. A sus 84 años, elige ir por las rutas argentinas con su productor Damián Sequeira, a quedarse adentro de su casa. Parece que no se aguanta ni él cuando no sale. Hasta la mujer le dice que vaya adonde quiera. Es un rasgo de carácter, "tano" querido.

***

Mañana es el estreno de un Shakespeare "Julio César", adaptado por Muscari y protagonizado por Moria Casán en el teatro oficial de Mataderos. La sala teatro El Plata tiene 366 plateas, agotadas para varias funciones, a $1.050 la entrada. La noche de mañana estará en primera fila el Pato Galmarini, novio oficial de la diva, y muchos famosos -Elena Roger, Vicky Xipolitakis, María Kodama, Laura Azcurra, Nequi Galotti, Marta Bianchi, María Socas, Wanda Brenner, Señorita Bimbo-, en un listado de invitados que incluye las autoridades del San Martín y a algunos políticos también de CABA. Es una apuesta de cultura de la ciudad.

***

Curiosidades del rating: "El primero de nosotros", 11.3 puntos de promedio, fue lo más visto del miércoles, acosado por "El Hotel de los Famosos", 11.1, mientras que "Fugitiva" sacó 9.1; "La hora exacta " e "Intratables", 1.2; "Reperfilar", 0.6, y "Cantoras", 0.3. Luego, "En síntesis", 6.3; NET, 4.2, "Instalate", 0.7; "Función federal", 0.6; "Modo Foodie, 0.5; "Editando tele", 0.4, y "Punto de luz", 0.1. El informativo de mayor audiencia "Telefé noticias", 9.1;, el ciclo del negocio show, "Socios del espectáculo", 5.1, y de entretenimientos, "Los 8 escalones", 9.4. Detalle "Cortá x Lozano", 6.5, perdió en su franja. El día lo ganó Telefé, 8.4, seguido por El Trece, 7.2; Canal 9, 2.5; América, 2.3; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.