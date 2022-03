"Argentina, tierra de amor y venganza" tendrá una segunda temporada. Luego del éxito que tuvo en el 2019, Adrián Suar está empezando las negociaciones para comenzar a grabarla. Poco a poco, se están dando a conocer los nuevos detalles de la ficción de época.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, la novela tendrá un nuevo elenco y ya hay negociaciones con un joven actor español para que haga el protagónico. En este caso, no harán la continuidad de la serie, sino que filmarán una historia que sigue con esa línea pero con otros artistas.

.

Sin embargo, la concentración de Suar está en finalizar con "La 1-5/18". A la tira diaria sólo le quedan cinco capítulos. Muchos de los fanáticos están shockeados con el posible final que tendrán los personajes principales, sobre todo luego de la muerte de Bruno, personaje interpretado por Gonzalo Heredia.

Por el momento, el productor no dijo nada de " ATAV 2" y se están esperando nuevas noticias. La idea de este nuevo elenco surgió ya que los protagonistas anteriores no quieren o no estarían teniendo la mejor relación entre ellos, como es el caso de la China Suárez con Benjamín Vicuña.

La China Suárez y Benjamín Vicuña en " ATAV".

Mientras tanto, el novio de Eli Sulichin se encuentra en otro canal y tendrá que esperar a que finalice su contrato para recién ahí ver la posibilidad de realizar una segunda temporada.