Como es de imaginar dados los costos, por el feriado del 25 de mayo no se graba “ ATAV 2” en Don Torcuato, de modo que todo el elenco y los técnicos descansan. Y es que están trabajando a pleno, siempre con Adrián Suar detrás, que lee los libros de Lilly Ann Martin y Claudio Lacelli por adelantado, eso le da margen para cambiar. En breve le toca grabar a Darío Barassi, quien hará de un solterón de aquellos años con todas las dudas que generaba la soltería. Será cercano a la historia de amor gay de Tato Quattordio y Tony Gilabert, afectados por los resabios de la dictadura que todavía se hacían sentir. La pareja tendrá todo un grupo de amigos gay que se protegen entre todos y también sufren.

***

Liberados hasta el lunes, los jurados de “La Voz”, Soledad EN LA TELE Pastorutti, Lali, Ricardo Montaner y Mau y Ricky, se dedican a sus cosas. El lunes arrancan con las batallas, luego de haber grabado las audiciones ciegas. Los grupos de participantes se han dividido, tal cual lo indica el formato, siguiendo a un gurú jurado, y Palito Ortega se hace cargo de los elegidos por Montaner. El español Alex Ubago hace tándem con los de Lali Espósito, amigos como son, en tanto Karina la Princesita va con los de Soledad. Mau y Ricky tienen en Manuel Turiso su co-coach, e intentarán esta vez alzarse con lo que sigue, la etapa de los sing-off s. Hay bastante expectativa con la salida del reality, el lunes 6 de junio con Marley, quien dicho sea de paso tiene una agenda cargadísima.

***

Si hay alguien que se podría dedicar a hacer prensa es José María Muscari, si la dirección y la autoría teatral le fallaran. Solito viajó a Montevideo para vender “Sex”, que va al teatro Metro con elenco alternativo: Ginette Reynal, Mario Guerci, Christian Sancho, Celeste Muriega y Valeria Archimó entre ellos. Dice que la preventa viene muy bien, teniendo en cuenta que elenco y productores en la vecina orilla cobran en dólares y las entradas más caras cotizan en 50 dólares. Muscari se adelantó después de grabar su parte en “El hotel de los famosos”, para las funciones del 10, 11 y 12 de junio. El tipo no se pierde una.

***

Ayer Susana y el colombiano Sebastián Yatra, uno de los ex de Tini, se encontraron en la Facultad de Derecho e iniciaron la hoja de ruta para el especial de “Susana, invitada de honor” que se verá en Paramount+ a fines de junio. Fueron luego al subte línea H, tomaron colectivo y después Yatra manejó un auto rumbo a Palermo. Ahí pararon a comprar en carnicería costillas y lomo y a una heladería cercana para ir armando el asadito típico argentino. Hoy es probable que hagan la secuencia de la pizzería ubicada en la avenida Corrientes y Lacroze (Chacarita) y alguna que otra sorpresa que se guardan para el especial de 60 minutos sin cortes. Va por ahí.

***

Tal como anticipamos ayer, Carolina Papaleo grabó el especial de “Ricos y famosos” en Canal 9, que se verá en esa pantalla el domingo a las 23. En el piso, contando aquellas historias de los tiempos de Alejandro Romay, estarán Diego Ramos, Antonio Grimau, Graciela Pal, Lorena Paola, Paola Papini (hija de María Aurelia Bisutti, una heroína de las tiras) y por teléfono celular Natalia Oreiro, infaltable habiendo sido protagonista, y Carina Zampini. Luego, vía Zoom, Jessica Schultz, Segundo Cernadas, Celina Font, Cecilia Maresca y Bettina O’Connell. El homenaje viene a cuento de que van a repetirla, ya remasterizada con detalles increíbles, a partir del lunes 31 a las 15.

***

Los comentarios sobre la carrera de Sebastián Yatra fueron todos de admiración, ya que desde el 2020, en que se separó de Tini Stoessel vía redes sociales y que luego dio para especular con Danna Paola como la tercera en discordia, el cantante creció en forma sideral. De hecho mañana se va a México a cumplir con concierto en Cancún y de ahí viaja a España donde lo esperan en Antena 3 (hoy la cadena más vista) para que ocupe su silla en el jurado de “La Voz Kids”. Vale decir que aquí viajó solito, aunque algunos medios lo dan de novio con la modelo Cindy Prado. El chico está muy arriba.

***

El viernes Pepito Cibrián viaja solo a Rosario, donde ya le reservaron una habitación en el hotel Presidente. Se juntará allí con el elenco móvil de “Drácula, la despedida”, obvio que Cecilia Milone y Juan Rodó, ya que terminan el domingo 29. Su pareja, Nahuel, se volvió a Buenos Aires a cuidar a sus hijos mellizos, mientras se sigue ocupando del día a día de Pepe y se encarga de hacer los pagos y demás cuentas. Por el momento se mantiene la fecha de casamiento del civil el 24 de junio y de la fiesta el 27 en el Distrito Barracas. Hay dudas entre sus seres queridos, pero previo al casorio se hará división de bienes con firma. Si es así, tiene todo el derecho.

***

Decidida a cambiar su look y su impronta, Soledad Pastorutti se la va a jugar con vestuario diseñado por Verónica de la Canal, hoy la más convocada por las jóvenes. Se va “modernizar” por completo, con muchos monos (enteritos) bordados, en colores plata, blanco y negro. Usará brillos y metales bien llamativos. La Sole va a dar el toque de distinción en el jurado de “La Voz”, subiendo un poco el perfil en la moda. Al parecer, se dejó aconsejar bien y aceptó que necesita un cambio de look. Bien.

***

Curiosidades del rating: el prime time del lunes, El Trece, 10.7 puntos de promedio; Telefé, 10.4; Canal 9, 3.6; América, 3.0; Tv Pública, 0.4, y Net TV, 0.3. Los cinco programas más vistos: “El hotel de los famosos”, 12.1; “Los 8 escalones”, 11.2; “Telefé noticias”, 10.6; “Fugitiva”, 10.4, y “El primero de nosotros”, 10.1. En los shows business ganó “Socios del espectáculo”, y “Bendita”, 5.7; “Flor de equipo”, 5.1; “LAM”, 3.7; “A la tarde”, 3.1, e “Intrusos”, 2.6. Los duelos “Zuleyha”, 9.9, vs. “100 argentinos dicen”, 8.3. Después de la medianoche “En síntesis”, 6.7, vs. “NET”, 4.8. Y “LPA”, 2.3, vs. “La hora exacta”, 2.1. El día lo ganó Telefé, 8.4; El Trece, 8.2; Canal 9, 2.9; América, 2.7; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media