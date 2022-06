La velocidad en las grabaciones de “ ATAV 2” va cada vez más en aumento. Quieren tener muchos capítulos armados a fines de junio. Y con las participaciones especiales arrancan con Darío Barassi, otro capocómico de la revista, solterón, que va a participar en varios capítulos. Y luego, Julieta Díaz con un personaje que va a dar mucho que hablar, grabando 9 episodios como la madre de Antonio Salvat, que interpreta Toni Gelabert y es la protagonista de una de las historias más negras, ya que es secuestrada en la ESMA. Hay mucho puesto en esta ficción de Polka, que es ambiciosa y fuerte

Ayer la gran Lali Espósito, quien de verdad la está pegando en España, estuvo grabando los “coacheos” junto a Alex Ubago con su “team” de 10 participantes. La cantante-actriz, quien vive en Pilar, tiene previsto viajar a Madrid y visitar el emblemático programa “El hormiguero” en el parate de grabaciones de “La Voz” que sería el 11 de junio, regresando el 20. Y es que aquí tiene shows en el Luna Park el 23 y el 24 de ese mes, con entradas casi agotadas. O sea, aprovecha estos días en que Mau y Ricky se fueron a Miami para ir adelantando su parte en el reality que aparecerá el domingo que viene. Lali al día de hoy sigue soltera.

Esta noche en la carísima parrilla sobre Cabrera, la Negra Vernaci y Humberto Tortonese le festejan el cumpleaños 52 a Alejandro Wiebe, “Marley”. Todo el equipo de amigos del conductor, entre ellos Florencia Peña, Moria, Darío Turovelsky , Guillermo Pendino, Vicky y su hermano Ricardo. De más está señalar que el gran festejo, con tanta fi gura famosa, se hará vía canje, la nueva criptomoneda de estos tiempos. Así, de paso, le dan toda la energía para su salida con “La Voz” el próximo domingo, y los meses que se vienen con “The Challenge”, “Por el mundo Mundial” y “Survivor”. Sin duda Marley es el todoterreno.

Trabaja contrarreloj Georgina Barbarossa, en Kuarzo (la productora de Guido Kaczka), para salir al aire, se supone el 13 de junio a las 11.30 con un título original: “A la Barbarossa”. Tiene el mismo formato y los mismos panelistas que “Flor de equipo”, y suman al cocinero Rodrigo Gascón. Si llegan saldrían después de “Ariel en su salsa”, que va a conducir Ariel Rodríguez Palacios, hombre que cumple cuando da su palabra, y así lo hizo cuando lo convocó Guillermo Pendino, gerente de programación de Telefé. Dos en una. Mañanas campestres de invierno.

Son varios los programas que quieren tener en su living a la China Suárez, la que enamoró a Rusherking y escandalizó tanto a sus ex (y a las ex de Rusher) como a extraños. La chica, más conocida por celebridad y belleza que por sus dotes de actuación, no se sienta en ningún lado sin cachet. Eso hace cotizar mejor su Instagram, verdadera fuente de ingresos. Habría que ver si “sangre japonesa” se dejará filmar en la segunda temporada de “Siendo Pampita” en fiestas de cumpleaños compartidas entre los cinco hermanos Vicuña en el reality de Paramount+. Buena pregunta.

Una genia Dolores Fonzi, quien ya está casi finalizando el rodaje de su película “Blondi” con Carla Peterson, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese y la propia Dolo, que además de dirigir protagoniza. Luego de fi lmar en San Luis, donde agradecieron la colaboración, el lunes ya estaban rodando en Niceto, Palermo. Interesante porque estaba su hermano Tomás, con la banda El Amateur, haciendo un cameo en la escena que se filmaba. También estuvo Toto Rovito, nieto de la enorme e inolvidable Bárbara Mugica y de Oscar Rovito. La Fonzi va con todo.

Hasta el 10 de junio continúan grabando en Kuarzo la serie de 8 capítulos “Amor”, aún sin destino en canal o plataforma. El lunes estuvieron hasta bien tarde Betiana Blum, Mirta Busnelli, María Leal, las mayores, y Luciano Castro. Claudia Lapacó, la protagonista excluyente, es quien decide pasar sus últimos años con sus amigas de la tercera edad. Y opinan los jóvenes Brenda Gandini, Mey Scapola, Renato Quattordio, entre otros. Obvio, el que más cobra por su labor es Luciano Castro. Por ahora el título es “Amor”, con Mariano Hueter como showrunner.

Esta noche es el estreno de prensa de Jey Mammón con su espectáculo “El mundo de Jey” en la sala Multiteatro Comafi , justo la que dejó libre Griselda Siciliani. Según nos informamos, la preventa de entradas funciona, algo que está bueno porque los teatros gozan de una salud importante. Es Jey más los bailarines, y el festival del profesor de catequesis de la China Suárez con el piano y cantando todo. Tendrá invitados especiales que lo acompañarán en algún tema. Lo quiere todo el mundo a Jey.

Luego de ensayar dos meses en la mansión de Barrio Parque de Susana, Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo y David Masajnik, los tres argentinos que están en “Piel de Judas”, viajan a fin de mes a ensayar directo en el Enjoy de Punta del Este. Y es que ya colocaron la nueva escenografía de Alberto Negrín, adaptada a ese escenario, y quieren probar la comedia in situ. Los tres se van a alojar en el Enjoy, Grimau contento con el gimnasio, y Julieta con tener todo a mano por cualquier tema, igual que Masajnik. Tal como dijo esta sección, Susana quiere hacer dos funciones, viernes y sábado, pero ante la buena venta ya está pensando Gustavo Yankelevich en sumar los domingos. O sea que irían por tres funciones semanales. Debut el 15 de julio.

Curiosidades del rating: el prime time del lunes, Telefé, 10.9 puntos de promedio; El Trece, 10.3; Canal 9, 2.8; América, 2.6; Net TV, 0.6, y TV Pública, 0.3. Lideró la audiencia la gala de eliminación de “El hotel de los famosos”, 11.9, versus “El primero de nosotros”, 9.1; “Animales sueltos”, 1.3: “Telenueve al cierre”, 0.7; “Reperfi lar”, 0.4, y “Rumbo a Qatar”, 0.3. Los programas de espectáculos: el más visto, “Socios del espectáculo”, 5.5; “Bendita”, 4.6; “Flor de equipo”, 4.1; “LAM”, 3.3; “A la tarde”, 2.9, e “Intrusos”, 2.4. Y el informativo más visto, “Telefé noticias”, 11.4, mientras “Telenoche”, 8.0. El día lo ganó Telefé, 9.1; El Trece, 8.0; Canal 9, 2.6; América, 2.5; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.