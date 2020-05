A pesar de las críticas en el sentido de que rompía la cuarentena, situación que también le cabe a “PH (Podemos hablar)” y a Juana Viale en El Trece, que hacen programas con invitados presenciales, este domingo se mantiene Marley en la casa de Catherine Fulop. De hecho ayer el productor de “Por el mundo. En casa”, Fede Hoffman, estuvo en la casa de Marley y Mirko diagramando el programa con la venezolana y la idea de hablar con Dybala y Oriana. Van por ahí.

***

Pendiente del jardín de su mansión de Barrio Parque se encuentra Susana, ya feliz con su perra Rita, de raza vizsla, de regreso y durmiendo en su camita en la cocina. La cachorra es inquieta y corre todo el día hasta cansarse, de manera que hay que estar atenta a que no haga polvo las plantas. Su le compró mordillos, juguetes, y le da un alimento balanceado espectacular. Igual, está súper contenta. Mejor pensar en el jardín que el coronavirus. Por otra parte, este sábado a las 20.30 en Telefé se verá “30 años de reírnos juntos” con los sketches de Susana junto a Emilio Disi, Guillermo Francella, Marley, los Midachi, Flor Peña, Tini Stoessel, Peter Lanzani, Griselda Siciliani, entre otros.

***

Pasan su cuarentena con tranquilidad Nicolás Vázquez y Gimena Accardi en su casa de Ben1avídez, cuidándose de las comidas y ejercitando el cuerpo. Por su parte, Vázquez se ocupa de hablar con sus colegas de “Una semana nada más”, Flor Vigna y Benjamín Rojas, planificando con expectativa optimista la gira por el interior. Las primeras fechas -reprogramadas- son las del 24, 25, 26 y 27 de septiembre en el Broadway de Rosario, que lleva mucha venta anticipada. Una vez establecido el protocolo, si se acepta que pueda ingresar el 50% de la capacidad de la sala, van a sumar funciones para no dejar afuera a nadie.

***

Tal como anticipamos, Mariana Fabbiani grabó su primer programa, que falta editar y aprobar antes de ir al aire el lunes 1º de junio. A la conductora le esperan unas dos semanas complicadas ya que tienen que tener varios episodios en gateras “por si algo sucede”, con lo cual se tiene que mover. Sus hijos Matilda y Máximo quedan al cuidado de una señora que se ocupa de que atiendan las clases virtuales, y en cuanto a la comunicación con sus padres Silvia y Alfredo, se hablan por videollamada.

***

Toda la gente de la industria audiovisual está trabajando en el protocolo que les permita volver a grabar. En este caso, la serie de Netflix “El Reino”, donde están Nancy Dupláa, Mercedes Morán, Diego Peretti, Peter Lanzani, Chino Darín -quien dicho sea de paso, en medio de esta pandemia perdió varias publicidades que tenía que grabar en España-, Joaquín Furriel -quien tenía una película en Madrid-, de manera que están muy afectados con la interrupción. Ya no van a poder cumplir con las fechas, pero quieren terminar los productos, tanto “El Reino” (producción de K&S) como la segunda de “El Tigre Verón”. “Separadas” ya fue, se la da por perdida. Problemón.

***

En El Trece empiezan a hacer movidas de programación y una buena noticia para los actores es que van a repetir “El Tigre Verón”, primera temporada. Protagonizada por Julio Chávez, Marco Antonio Caponi, Alejandra Flechner, Manuel Callau, Sofía Gala, parte de un gran elenco. Irán los 12 episodios en el prime time, seguidos, en reemplazo de la tira turca “Las mil y una noches”. Sobre el conflicto que se mantiene con la productora Polka, que el Grupo no acompaña en su continuidad, están viendo cuál es el camino a seguir.

***

Para quienes hayan visto el capítulo de “Los internacionales” anoche, se habrán sorprendido con la actuación del colombiano Juan Pablo Shuk. Al actor la cuarentena estricta lo agarró en Galicia con su mujer, la española Ana de la Lastra, y su hija Matilda, sin wifi y en el medio del campo en un pueblo en Biescas. Hasta ahora no saben cuándo podrán regresar a Colombia, esperan poder hacerlo en cuanto se autoricen los vuelos al exterior. Y lo peor es que no podrá ver la serie porque no hay wifi. No sólo en la Argentina sucede.

***

Ayer arrancaron con el día de Estímulo en “Sex Experiencia Virtual” con más de 2.352 entradas vendidas -de $500 a $1.000- y adelantadas para el 3 de mayo casi 100. Empezaron temprano con “Un buen día” por Telegram con Diego Ramos y Gloria Carrá; en tanto Milita Bora y Cachete Sierra lo hicieron para los VIP por WhatsApp. Asimismo, el Twitter privado lo usó Gloria Carrá con un monólogo sobre la masturbación que vieron 1.532 usuarios. La sorpresa fue el chat grupal que inventaron para quienes están solos y solas o en pareja -porque hay swingers- y para que se conozcan. Esta tecnología ya se usa en India, Israel, Austria y Emiratos Árabes. “Va y vuelve cualquier tipo de fotos, porno incluido”.

***

Como suele hacer Telefé, que acomoda horarios acortando minutos, la salida de “Alas rotas” debutó ayer a las 17.45 entre “Huérfanas” y “Elif”, las tres tiras de origen turco. En cuanto termine “Huérfanas” -que le dio mucho éxito-, el viernes 5 de junio, quedará en ese horario “Alas rotas”.

***

Aún sin la promoción en el aire, se mantiene en la grilla de El Trece la salida de Jorge Lanata y “PPT (Periodismo para todos)”, el domingo 31 de este mes en el prime time y más corto de lo que solía ser. Están evaluando si se sale desde el estudio de la calle Lima, con lo cual Lanata, quien es persona de riesgo, tendría que salir de su casa, o si lo hace desde su domicilio. Estudian el protocolo por el tema tribuna, y distanciamiento entre los comunicadores.

***

Curiosidades del rating: el martes lo ganó Telefé, 8.4 puntos de promedio; El Trece, 5.4; Canal 9, 2.7; América, 2.5; TV Pública y Net TV, 0.5. Lideró la programación “Jesús”, 12.3; “Bienvenidos a bordo”, 7.0; “Mejor de noche”, 2.8; “Intratables”, 2.0; “Doce casas”, 0.8, y “Las muñecas de la mafi a”, 0.5. Está muy fuerte “¿Y tú quién eres?”, 11.0, que le pega al fi nal de “Corte y confección”, 4.6; “El gran premio de la cocina”, 6.5, y en esa franja “Fantino a la tarde”, 2.4, y “Confrontados”, 1.7. La mayor audiencia en América, “Intrusos”, 3.7; en Canal 9, “Telenueve al mediodía”, 4.7, y en Net TV, “El cartel”, 0.9. Sobre el fi nal, “Educando a Nina”, 6.5; “Las mil y una noches”, 4.7; “Animales sueltos”, 2.8, y “Nada personal”, 2.0. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.