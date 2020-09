Zayn Malik y Gigi Hadid se convirtieron en padres de una nena. El fin de semana los artistas le dieron la bienvenida a la integrante de su familia y la noticia se conoció en las últimas horas tras los posteos de ambos.

El ex "One Direction" compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para acompañar una tierna foto a blanco y negro en la que se puede ver cómo agarra la mano de su beba: "Nuestra niña está aquí, sana y hermosa. Tratar de poner en palabras cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible".

"El amor que siento por este pequeño ser humano está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y por la vida que tendremos juntos", sostuvo en su emotiva publicación.

El ex "One Direction" anunció en sus redes que fue padre de una niña.

Por su parte, la modelo de 25 años publicó una foto similar a la de su pareja y expresó: "Nuestra pequeña se unió a nosotros en la tierra este fin de semana y ya cambió nuestro mundo. Tan enamorada".

La modelo compartió con sus seguidores el nacimiento de su hija.

La hermana de Bella Hadid desfiló en la Semana de la Moda de París en enero pasado y desde entonces se sospechó su embarazo. "Nunca me sometí a ningún relleno estético, es simplemente la naturaleza", confirmó tiempo atrás la pareja de Malik.

Sin embargo, Hadid nunca quiso hacer pública la llegada de su primera niña ya que no comprendía "por qué era tan importante para los demás". De todos modos hizo el formal anuncio en la semana 33 de embarazo.

Para ello posteó imágenes en su cuenta de Instagram donde la siguen más de 58 millones de personas y lució un vestido con transparencias que permitían ver su abultado abdomen.

Zayn y Gigi iniciaron su romance en 2015 tras conocerse en el rodaje del videoclip “Pillow Talk” de One Direction y a tres años de su noviazgo anunciaron su ruptura. No obstante, con el transcurso del tiempo los artistas se volvieron a dar una oportunidad y en la actualidad formaron una familia.