Zac Efron, una de las estrellas jóvenes de Hollywood más conocidas y deseadas del mundo, viajó por trabajo a Australia sin saber que encontraría el amor al entrar a un bar. Desde julio vive una historia de amor con una joven empleada del lugar, y el flechazo fue tan grande que ahora los dos darán un paso muy importante a pocos meses de conocerse.

El actor había viajado a Oceanía en julio para rodar su documental "Down to earth", que habla sobre el cambio climático y las nuevas formas de sustentabilidad. Pero tras instalarse, su destino dio un giro al conocer a Vanesa Valladares, una morocha de 25 años que lo atendió en una cafetería de la ciudad de Byron Bay.

Aunque es empleada en un bar, sus fotos en Instagram parecen de campaña publicitaria.

Los tórtolos fueron vistos desayunando juntos en Lennox Head, un pueblo costero en la región de los Ríos del Norte de Nueva Gales del Sur, y la joven es su guia turística personal.

Zac y su nueva novia, de paseo.

Efron, que en varias oportunidades contó que no tenía suerte en el amor y hasta le fue mal en Tinder, ya estaría conviviendo con Vanesa. Según narran los rumores, el actor compró una casa en Belongil Beach para estar con ella.

No se conoce casi nada de la vida de la morocha.

No se sabe mucho más de ella, aunque según la revista Elle, trabajó como modelo en varias oportunidades, con marcas australianas como Love St, Of The Sun, Spell y RVCA.

De todas maneras, Valladares no es conocida ni siquiera a nivel local por lo que esta rutina de paparazzis y trascendidos le es completamente ajena. Sin embargo, apuesta al amor a tal punto que habría dejado su trabajo para acompañarlo.