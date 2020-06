A Woody Allen no le interesa que lo recuerden como un "pedófilo" y dijo que se considera "básicamente, un hombre feliz". Fue durante una entrevista con el diario La Vanguardia de España por la publicación de sus memorias, "A propósito de nada".

Durante la conversación, el cineasta dio detalles sobre su día a día en confinamiento en su propiedad de Manhattan. "Me levanto temprano, a las 6.30 am, hago ejercicio, corro en la cinta, desayuno y luego escribo. No es una vida muy saludable", detalló.

.

Sobre su relación con Mia Farrow, con quien compartió su vida entre 1979 y 1992, dijo que a lo largo de su vida había "atravesado momentos trágicos". Fue entonces cuando reconoció que algunos lo recordarán como un pedófilo por su vínculo con quien fuera hija adoptiva de Farrow, Soon-Yi Previn, con quien contrajo nupcias en 1997.