Transcurrieron ocho años de la muerte de una de las artistas más reconocidas y populares a nivel mundial: Whitney Houston. Sus canciones continúan reproduciéndose en los hogares y son cantadas por millones de personas que se consideran fanáticos y anhelan su presencia.

Sin embargo, existe una sorpresa para todos ellos. Podrán volver a presenciar los shows de Houston ya que crearon un holograma de la cantante que dará una gira por Europa y Estados Unidos a partir del 25 de febrero.

Se confirmó que el primer concierto será en Londres. Mientras tanto, gracias a un equipo técnico que llevó a cabo esta idea, preparan los ensayos en Los Ángeles para luego recorrer el mundo.

Por su parte, Pat Houston, la hermanastra de la artista estadounidense, fue la encargada de dar la aprobación de la idea hace cinco años. El evento se llamará "An Evening With Whitney" y se tratará de un concierto en formato íntimo, que la propia intérprete de "I Will Always Love You" quiso concretar antes de su muerte.

El 25 de febrero comienza la gira de Whitney Houston gracias a la creación de un holograma.

"Hablamos con ella sobre hacer Whitney Unplugged o algún tipo de Tarde con Whitney, y esa fue su idea. Es un sueño hecho realidad. Así que esa será la producción", manifestó Pat a la revista Rolling Stone.