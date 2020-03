A 14 años del estreno de "High School Musical" por la pantalla de Disney, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale recordaron una de las mejores canciones del musical y compartieron un divertido video en sus redes sociales que cautivó a todos los fanáticos de la exitosa producción juvenil.

En medio de la cuarentena por coronavirus también dispuesta por las autoridades de Estados Unidos, Ashley, quien supo ponerse en la piel de Sharpay Evans, publicó en su cuenta de Instagram un video bailando el estribillo de "We're in this together", uno de los temas más resonantes de la época. "Si necesitas hacer ejercicio mientras estás en cuarentena intentá esto ¡Con suerte esto alegrará un poco tu día!", escribió y cosechó más de cuatro millones de reproducciones.

A los pocos minutos, Vanessa no dudó en responder la ocurrencia de su ex compañera de elenco y realizó un divertido video. Con humor, la actriz que interpretó a Gabriella Montez se mostró con una botella de vino y unas velas mientras tarareaba el tema y su amiga le comentó: "¡Deberías haber hecho el baile!".