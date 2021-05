Después de un largo proceso para quedar embarazada, Natti Natasha dio a luz a su primogénita, Vida Isabelle, junto a su pareja, el productor, Raphy Pina, y publicó un conmovedor post en el que mostró su pequeño rostro.

La artista dominicana manifestó su deseo de tener hijos y formar una familia, pero durante muchos meses no tuvo resultados hasta que finalmente reveló que había logrado quedar embarazada.

.

La autora de éxitos como "Criminal", "Ram Pam Pam" y "Las Nenas" compartió con sus más de 31 millones de seguidores el gran momento que vivió durante su embarazo y ahora que dio a luz, reveló algunos detalles de su bebé.

"Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer", escribió la cantante en sus redes sociales. Además, compartió el mensaje que publicaron en la cuenta oficial de su hija: "Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací el 22 de mayo de 2021 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 libras con 20 y fui parto natural. Mis padres me dicen que tengo muchos tíos que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño".