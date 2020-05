Johnny Depp comenzó un juicio al diario británico "The Sun" por calificarlo en uno de sus artículos del 2018 como un "esposo abusador" basado en el relato de su ex esposa Amber Heard. La actriz Vanessa Paradis, también ex pareja del actor, lo defendió en medio de la causa.

"Conozco a Johnny desde hace más de 25 años. Estuvimos juntos durante 14 y hemos criado a nuestros dos hijos entre ambos", aseguró la actriz. "Durante todos esos años, Johnny ha sido un hombre y padre gentil, cariñoso, generoso y no violento", contó la actriz francesa.

.

El protagonista de "Piratas del Caribe" fue acusado por su ex esposa Amber y el periódico replicó su testimonio en una publicación de abril del 2018. A partir de eso, la estrella de Hollywood inició un juicio contra las autoridades del diario.