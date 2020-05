"Vis a Vis" es una de las series españolas más vistas en los últimos tiempos. Su popularidad se debe a que Netflix decidió incluirla a su catálogo internacional hace unos años.

Debido al avance del coronavirus en el mundo, uno de los actores de la exitosa ficción reveló que tuvo la enfermedad y lo mal que la pasó. Se trata de Harlys Becerra, quien interpretó a Valbuena. “Yo tuve el Covid. No lo tuve grave. Hay diferentes fases. Perdí el paladar y el olfato y fue súper raro. Con dolores y tal. No tuve que ir al hospital. Lo pasé en casa”, comenzó contando el actor desde Londres en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

Y continuó: “Me diagnosticaron la enfermedad a una semana de empezar la cuarentena en Inglaterra. Me dijeron que me quede tranquilo en casa”.

Ya recuperado, el artista contó cómo fue el proceso: “Me curé tomando mucho liquido y agua de cebolla. Hierves la cebolla y te haces un té. La verdad es que me lo tomaba y me activaba. No sé si eso me ayudó a recuperarme. Tuve fiebre un día nada más. Luego siguieron los dolores de cabeza y todo. Pero me ayudó mucho a cruzar ese charco”.

“Esto no lo había contado en ningún lado. He tenido compañeros que han estado muy graves y lo han pasado mal. Esto es como la lotería. No tiene edad, le puede tocar a cualquiera. Todavía estoy asustado. Puedo pillarlo de nuevo. Ojalá que no y quede en el pasado. Está afectando muchísimo al mundo entero”, relató.

Por último, sobre los síntomas que tuvo expresó: “Yo lo viví grave y jodido. Me afectó. No es estar leyendo, viendo películas en la cama. Estuve mal. Estuve con algodones fomento en los ojos porque me ardían tanto los ojos que no podía ni ver. Me desorientaba. Me tumbaba. Era acostarse y pensar que mañana iba a estar mejor. Hacía un poquito de ejercicio porque activa el sistema inmunológico. Hay personas que están graves. Hay que tomar mucho té de cebolla”.