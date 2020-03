Se estrenó “(My) Truth: The rape of Two Coreys", documental cuya traducción literal es "Mi verdad: La violación de dos Coreys", en donde el actor y director Corey Feldman cuenta cómo Charlie Sheen habría abusado sexualmente de su amigo Corey Haim, fallecido en 2010.

Según el actor, el hecho habría ocurrido durante la filmación de la película "Lucas", de 1986, cuando Haim tenía 13 años y Sheen, 19.

“No fue algo que él dijera una sola vez y de pasada. Lo contó con muchos detalles”, dice Feldman en el documental. Entre esos detalles, contó: "Corey me dijo que Charlie lo llevó entre dos remolques y le puso aceite en el trasero y lo violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto”.

En el documental, otras personas confirmaron que Haim había hecho su confesión con ellos. La ex esposa de Feldman, Susannah Sprague, indicó: “Compartió conmigo que en el set de ‘Lucas’ fue violado cuando era niño. Me dijo que era su coprotagonista y me dijo que fue Charlie Sheen quien lo hizo”.

El director y productor del largometraje, estrella de filmes juveniles de los 80, como "Los Goonies" y “Generación Perdida” había acusado hace unos años al actor Jon Grissom de haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad. Grissom protagonizó junto a Feldman y el difunto Corey Haim dos películas.

Ante el estreno del documental, Charlie Sheen salió a responder: "Estos alegatos enfermos, retorcidos y extravagantes nunca ocurrieron", dijo en el diario Huffington Post, al mismo tiempo que dijo esperar las palabras de la madre de la víctima.

.

Es que, la primera vez que se habló de la violación de Haim fue en 2017, cuando el también actor Dominick Brascia lo dijo en una entrevista, y Judy Haim, madre de Corey, defendió a Charlie. "Mi hijo nunca mencionó a Charlie. Todo fue inventado. Si él estuviera escuchando lo que dicen, vomitaría", explicó.