El reconocido actor Tommy Lee Jones se encuentra en Argentina según pudo confirmar DiarioShow.com . Fue visto en el Campo de Polo de Palermo, como espectador del abierto de este domingo.

Lee Jones es un gran aficionado de los caballos y ya ha venido varias veces a la Argentina. Sabe jugar muy bien al polo y es uno de sus pasatiempos favoritos. Es más: tiene una casa de campo en Lobos, provincia de Buenos Aires.

.

La trayectoria de Tommy Lee Jones

Es un prolífico actor de Hollywood que recibió 4 nominaciones al Premio de la Academia, ganando el premio en la categoría de mejor actor de reparto por su actuación como Samuel Gerard en la película "El fugitivo".

Además participó de "Batman Forever" con Val Kilmer y "Hombres de Negro" con Will Smith. También fue parte de "No Country for Old Men", entre numerosos éxitos más.