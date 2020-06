El galés que exudaba sensualidad en todos sus shows cumple hoy 80 años. Fue el cantante que, en pleno auge de lo ambiguo en los 60, se jugó a ser el "súper macho". Tom Jones (su apellido real es Woodward) nació en una familia trabajadora pero supo meterse en la elite británica. "Its not unusual", "Whats new pussycat?" y "Delilah" fueron los primeros hits.

En la década del 70 vio bajar el interés por su música y se resignó a cantar en casinos. Fue a fines de los 80 cuando la funky versión de "Kiss", de Prince, lo devolvió a las grandes ligas.

"Sex bomb" (1999) fue el hitazo necesario para seguir vigente a fines del milenio. Luego, Tom Jones empezó a apelar a la espiritualidad, al góspel y al blues de sus inicios. Hoy, es un señor "retirado" de lo sexy.