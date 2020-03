El presidente México, Andrés Manuel López Obrador, subestimó las medidas mundiales de prevención por el coronavirus y hasta pidió a los mexicanos que salgan de sus casas para así ayudar a la economía del país.

"Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y popular", aseguró el primer mandatario y cosechó miles de críticas por contradecir a los profesionales de la salud, quienes recomiendan quedarse en sus casas y aislados para evitar más contagio.

Tras sus polémicos dichos, Thalia realizó un furioso descargo en su contra en su Instagram: "No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solos. No por favor señores, no podemos salir porque no sabemos si estamos infectados por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin saberlo".

Asimismo, la cantante mexicana, que cumple con la cuarentena en Estados Unidos junto a su familia, explicó: “Todos entendemos que nuestros héroes, los profesionales de la medicina (…) que están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas. Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible".

Por último, en su posteo la artista expresó: "Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país".

Mirá el video donde Thalia apunta contra el presidente de México