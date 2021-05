Thalía es una de las artistas más reconocidas de habla hispana en el mundo del espectáculo internacional y tiene una base de más de 20 millones de seguidores en las redes sociales.

Después de algunos duros momentos que vivió durante 2020, como cuando denunció que maltrataban a su abuela en un geriátrico, la cantante lanzó su nuevo álbum llamado "desAMORfosis", basado en un juego de palabras entre desamor y metamorfosis.

En diálogo con Walter Leiva de "El Canal de la Música", Thalía se refirió a la canción que creó a partir de un meme viral y reveló cómo hace para mantenerse en un gran estado de salud físico y mental.

Thalía acaba de lanzar su disco "desAMORfosis".

La cantante se refirió al meme viral que protagonizó en 2018, "¿Me oyen, me escuchan?", que en la actualidad terminó convirtiéndose en una canción de su nuevo disco: "Un productor de Monterrey, que ahora trabajo con él para muchas cosas, hizo este meme, hizo la producción de la canción y lo subió a redes. Lo contacté por Twitter y le dije ´dame la canción así termino de masterizarla para agregarla al disco´ y me encanta".

"Creo que las redes sociales me permiten estar tan cerca de mi gente, de mis seguidores y de mis fans de toda la vida. Me gusta mucho reírme de la vida, de mi misma y el humor de los memes se me hace lo máximo", agregó sobre el vínculo que tiene a través de las plataformas.

.

Además de reírse de sí misma, la artista reveló cuáles son sus tips para tener una buena vida: "Yo creo que es la disciplina de comer saludable, lo más aburrido como las ensaladas y vegetales. Yo no fumo, no tomo, no me drogo: mi única droga es ser feliz y estar crazy. Yo creo que eso es lo que te mantiene fresh".