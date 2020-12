El actor inglés Sir Ian McKellen, conocido por su papel de Gandalf en "El señor de los anillos", recibió la vacuna contra el Covid-19 y se mostró muy esperanzado.

El artista es considerado grupo de riesgo por tener 81 años, por lo que fue uno de los convocados para inmunizarse contra el virus que paralizó al mundo entero.

Inglaterra fue el primer país del mundo en autorizar las vacunas de BioNTech y Pfizer contra el coronavirus, por lo que el proceso de vacunación ya comenzó.

McKellen, que fue nombrado "Sir" por la Reina, recibió la inyección en Londres, en el hospital Queen Mary University.

Así recibió la vacuna.