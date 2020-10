En 2015, Shannen Doherty formó parte de las 300 mil mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en cada año. Desde aquel entonces comenzó a participar en campañas de prevención y al cabo del tiempo pudo superar la enfermedad. Pero el año pasado los médicos le diagnosticaron cáncer metastásico y desde entonces su manera de vivir como de pensar cambiaron por completo.

Cuando la protagonista de Beverly Hills 90210 descubrió que la enfermedad había tomado su columna vertebral, pensó en realizar videos y cartas para que le queden a sus familiares en caso de fallecer, sin embargo, nunca llega a realizar dicho accionar ya que asegura que todavía se siente fuerte para estar en este mundo.

.

"Intento atesorar todos los pequeños momentos que la mayoría de la gente no ve o da por sentados. Las pequeñas cosas se magnifican para mí. Tenemos este pozo sin fin dentro de nosotros, y solo se trata de continuar cavando en ese pozo en busca de la fuerza para enfrentar la adversidad, y para que también podamos ver toda la belleza", anunció en diálogo con la revista Elle.

La actriz compartió en un posteo de Instagram parte de la entrevista que brindó.

"No me he sentado a escribir cartas. Eso es algo que tengo que hacer. Hay cosas que necesito decirle a mi mamá. Quiero que mi esposo sepa lo que significa para mí", manifestó la artista de 49 años mientras se le quebraba la voz. Y continuó: "Pero siempre que llega el momento de hacerlo, se siente tan definitivo. Se siente como si te estuvieras dando de baja, y yo no me estoy despidiendo".

"Siento que soy un ser humano muy, muy sano. Es difícil terminar con tus asuntos cuando sientes que vas a vivir otros 10 o 15 años", concluyó.