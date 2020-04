La pandemia de coronavirus es un fenómeno que preocupa en todo el planeta y el mundo del espectáculo no es ajeno a la compleja situación que se vive en estos momentos. Por eso, muchos de ellos se las rebuscan para alentar a que la sociedad cumpla con cuarentena y se quede en sus casas.

Uno de ellos fue el prestigioso actor Samuel L. Jackson, quien hizo su aparición en el programa de Jimmy Kimmel por videollamada y allí leyó un cuento infantil reversionado. La obra lleva como título: "Quedáte en tu maldita casa".

El actor aprovechó la ocasión para hacer una lectura de una nueva versión del cuento infantil "Go to To Fuck to Sleep" ("¡Duérmete, carajo!") , del escritor Adam Mansbach, que ahora lleva por nombre: "Stay the Fuck at Home" ("Quedáte en tu maldita casa"). En parallo, Jackson reveló que fue el propio autor del libro quien le mandó una copia del cuento modificado para ser pensado en estos tiempos de aislamiento social por el COVID-19.

"Quédate en tu maldita casa. Corona se está extendiendo, ésta no es una maldita broma. No es hora de trabajar o deambular. La forma en la que puedes luchar es simple, amigo, quédate en tu maldita casa. Así que aquí estoy, Sam L. Jackson, suplicándote: lávate las manos, deja de tocarte la cara y quédate en tu maldita casa", reza el cuento donde sobran los insultos.

